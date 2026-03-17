Найден Тодоров: Сценичните изкуства се превръщат в...

НА ЖИВО: Бюджетната комисия гледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене

В Панагюрския музей очакват оригинала на златното си съкровище

Диана Варникова

Залата-трезор в Историческия музей в Панагюрище Снимка: Исторически музей Панагюрище

Исторически музей – Панагюрище и тази година ще посрещне оригинала на Панагюрското златно съкровище. Това съобщиха от културната институция.

Тракийският ритуален сервиз ще заеме полагаемото му се място в залата трезор в Музейния комплекс, която е дарение от „Асарел Медет" АД и лично от проф. д-р Лъчезар Цоцорков. От 1-ви април до 17-ти май включително всеки, който иска да се наслади на изящните златни съдове, може да  посети музея в рамките на работното време.

Панагюрското златно съкровище е тракийски, античен, златен комплект съдове, състоящ се от девет съда с общо тегло 6,164 кг. Открито е на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище от Павел, Михаил и Петко Георгиеви Дейкови.

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в. пр.н.е. и е бил използван за религиозни церемонии. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния.

Състои се от 9 златни предмета – една фиала, една амфора-ритон и седем ритона. Подобни съдове от благороден метал са символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци. 

Четете още

Още от Регионални

