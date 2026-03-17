Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР - Плевен

Вижте пълния списък на кандидатдепутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 15-и МИР Плевен. От този регион ще бъдат избрани общо 9 депутати.

"Прогресивна България"

1. Димитър Трифонов Здравков

2. Иван Костадинов Вачев

3. Лорин Любенович Лоринков

4. Антонио Владимиров Василев

5. Кристина Валериева Андреева

6. Емил Руменов Дечев

7. Борис Огнянов Андреев

8. Александър Ангелов Тодоров

9. Ваня Красимирова Ветова

10. Ивалина Пламенова Иванова

11. Богомил Николаев Стоев

12. Валентин Илиев Ангелов

13. Деница Стефанова Иванова

14. Ивайло Благославов Ирличанов

15. Борислав Пламенов Георгиев

16. Тодор Радославов Ценов

ГЕРБ-СДС

1. Валери Пламенов Лачовски

2. Мартин Тодоров Мачев

3. Николай Димитров Николов

4. Веселка Йосифова Лилова

5. Владислав Евгениев Василев

6. Борислав Славчев Щерев

7. Михаил Мариянов Илиев

8. Владислав Любомиров Маринов

9. Аделия Томова Тодорова

10. Десислава Маргаритова Гечева

11. Светослава Николаева Конова

12. Габриел Росенов Антонов

13. Силвия Димитрова Асенова

14. Владимир Ивов Георгиев

15. Ивайло Петров Минков

16. Петър Спартаков Петров

ПП-ДБ

1. Богдан Валериев Богданов

2. Свилен Петров Трифонов

3. Ангел Данчев Йорданов

4. Людмил Георгиев Софрониев

5. Ралица Христова Таслакова

6. Златко Илиев Урумов

7. Петя Валериева Николова

8. Антон Петров Димитров

9. Георги Емилов Иеремиев

10. Драгомир Бориславов Рангелов

11. Кристин Даниелов Кирков

12. София Любомирова Колева

13. Валери Августинов Петков

14. Ерик Бориславов Борисов

15. Никола Цветанов Голомеев

16. Борис Сашов Арсов

ДПС

1. Димитър Иванов Аврамов

2. Васил Методиев Петков

3. Любов Асенова Денчева

4. Гълъбин Ивайлов Рангелов

5. Сашо Христов Радоловски

6. Ваньо Петьов Транков

7. Силвия Тодорова Сашева

8. Емил Методиев Шишманов

9. Невин Айдънова Исмаилова - Мустафова

10. Емил Сашев Димитров

11. Детелина Валентинова Георгиева - Димитрова

12. Величко Асенов Великов

13. Петър Сашев Йотов

14. Веселка Анастасова Донкова

15. Первис Фуат Мутиев

16. Амди Мусов Ибраимов

"Възраждане"

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Кирил Тодоров Тодоров

3. Виктория Василева Мучанова

4. Диан Иванов Янков

5. Ивайло Мариянов Иванов

6. Николай Ивалинов Иванов

7. Богомил Георгиев Димитров

8. Нели Иванова Симеонова

9. Вероника Георгиева Тозева

10. Ирина Петрова Ценкова

11. Христо Атанасов Христов

12. Мариян Петков Вътковски

13. Габриел Петров Савов

14. Мартин Матев Макавеев

15. Стефка Павлова Йоргова

16. Мирослав Дунчев Николов

БСП-ОЛ

1. Илиян Славейков Йончев

2. Бисер Кирилов Борисов

3. Бойко Йорданов Тодоров

4. Руслан Георгиев Тасин

5. Петър Стоянов Петров

6. Петър Николаев Иванов

7. Ива Георгиева Славчева

8. Теодор Ангелов Тодоров

9. Цветан Паскалев Андреев

10. Йордан Мирославов Йорданов

11. Бисер Георгиев Атанасов

12. Веселка Михайлова Михайлова

13. Стела Иванчева Ценова

14. Симеон Цонов Цонов

15. Борислав Иванов Кръстев

16. Димитър Валентинов Йонов

ИТН

1. Станислав Тодоров Трифов

2 Христинка Илийчева Иванова

3 Галина Миткова Дякова

4 Федя Стефанов Анов

5 Ралица Николова Рачева

6 Симеон Димитров Пацов

7 Мариян Веселинов Мачев

8 Коста Стефчов Топкаров

АПС

1. Мюжгян Феимова Камберова

2. Бехайдин Исмаил Исмаил

3. Енгюл Енгинов Юмеров

4. Асен Валериев Асенов

5. Христо Георгиев Илиев

МЕЧ

1. Деян Петев Петков

2. Ивайло Петров Ценкулов

3. Тереза Николова Анчева

4.Симона Димитрова Клашнева

5. Александър Стефанов Станев

6. Калин Богданов Даков

7. Йордан Иванов Бояджиев

8. Симеон Георгиев Илиевски

9. Момчил Федев Манолов

10. Любомир Мирославов Макавеев

11. Мариета Георгиева Пешева

"Величие"

1. Ивелин Людмилов Михайлов

2. Павел Славчов Стоименов

3. Митко Светославов Николов

4. Мирослав Велев Иванов

5. Мария Василева Стефанова

6. Йордан Борисов Качармазов

7. Данчо Димитров Петков

8. Евгени Христов Генов

9. Даниел Димитринков Замфиров

10. Димитър Цветанов Зарков

11. Емил Веселинов Петков

"Национално движение Непокорна България"

1. Станчо Тошков Тотов

2. Мариана Цветанова Вълчева

3. Манол Детелинов Петков

4. Румяна Сашева Кръстева

5. Николинка Георгиева Иванова

6. Милена Иванова Бондокова

7. Цветан Петров Тодоров

8. Георги Димитров Георгиев

9. Росен Софрониев Тодоров

"Антикорупционен блок"

1. Чавдар Маркос Христанов

2. Красимир Николов Кондов

3. Калоян Багрянов Йорданов

4. Росен Тодоров Цонев

5. Николай Атанасов Борисов

6. Борислав Иванов Ботев

7. Митко Цветанов Гетов

8. Светослав Тодоров Тодоров

"Глас народен"

1. Мирослав Цветанов Янкуловски

2. Николай Стефанов Ангелов

3. Анелия Богомилова Сестримска

"България може"

1. Илиян Христов Цветанов

2. Васил Иванов Станчев

3. Пламен Христов Стоянов

4. Тоника Цветанова Тодорова

5. Валерий Илиев Ангелов

6. Атанас Маринов Атанасов

7. Мартин Лъчезаров Лазаров

8. Гергана Валериева Митова

9. Христо Иванов Шондев

10. Елица Венциславова Трошанова

11. Юлвие Мехмедова Юсеинова

"Синя България"

1. Иван Пламенов Петков

2. Тихомир Маринов Маринов

3. Андриана Данаилова Илиева

4. Глория Емилова Рускова-Пенева

5. Христо Цветанов Цветанов

6. Георги Николаев Маринов

7. Володя Атанасов Христов

8. Богдан Калинов Беров

9. Камелия Георгиева Джанабетска

10. Михаил Савов Симеонов

11. Владислав Людмилов Фъзнев

12. Виктория Петрова Андреева

13. Евгений Венелинов Симеонов

14. Калоян Надков Начев

15. Андриян Цветелинов Тошев

16. Магдалена Стоянова Нейкова

"Съпротива"

1. Илия Димитров Конов

2. Камен Захариев Тасков

3. Христо Стефанов Кенаров

4. Славка Георгиева Кудева

"Сияние"

1. Нинелла Върбанова Върбанова

2. Памела Георгиева Великова

3. Пиер Аспарухов Лалев

4. Йоанна Радославова Колева

"Моя България"

1. Красимира Цолова Маринова

"Движение на непартийните кандидати"

1. Бисер Маргаритов Илиев

2. Юксел Ремзи Мехмед

"Пряка демокрация"

1. Адриан Ивайлов Савов

"Нация"

1. Илиян Иванов Пеевски

2. Евгени Петков Дайчев

3. Ярослав Борисов Николов

4. Вальо Цаков Иванов

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Райна Веселинова Милева

2. Цвета Петрова Филипова

"Трети март"

1. Данчо Стоянов Цветанов

2. Радостина Михайлова Родопска

3. Васил Николаев Георгиев

"Народна партия Истината и само истината"

1. Мариета Проева Керчева

2. Златка Иванова Георгиева