Разкриха гореща телефонна линия и електронна поща за сигнали, свързани с изборите

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В ОДМВР - Монтана е открита денонощна телефонна линия и електронна поща за сигнали, свързани с изборния процес

В Областна дирекция на МВР - Монтана е създадена организация за непрекъснат режим на обслужване на телефонната линия - 096/396 323 и електронна поща – [email protected].

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения и престъпления против политическите им права при провеждането на предсрочните парламентарни избори.

Сигналите трябва да са относими към дейността на МВР.