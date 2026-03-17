Разкриха гореща телефонна линия и електронна поща за сигнали, свързани с изборите

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
В ОДМВР - Монтана е открита денонощна телефонна линия и електронна поща за сигнали, свързани с изборния процес
В Областна дирекция на МВР - Монтана е създадена организация за непрекъснат режим на обслужване на телефонната линия - 096/396 323 и електронна поща – [email protected].
Гражданите могат да подават сигнали за нарушения и престъпления против политическите им права при провеждането на предсрочните парламентарни избори.
Сигналите трябва да са относими към дейността на МВР.