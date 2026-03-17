ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов повежда ли...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Бюджетната комисия гледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22487365 www.24chasa.bg

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

16812
Слава Рачева с куклата на Педя човек - лакът брада

На 88 години почина легендата на кукления театър Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България.

„С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше ‚Лека нощ'", пишат те.

Слава Рачева създава образа на куклата Педя човек - лакът брада, герой от телевизионната рубрика „Лека нощ, деца". Тя бе гласът на малкото човече с дълга бяла брада.

Педя човек – лакът брада е българско телевизионно предаване, поредица за деца, излъчвана по БНТ в периода от 1960-те до 1990-те в часовете, предназначени за Лека нощ, деца.

Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.

През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – Педя човек - лакът брада. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.

Над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от „Рибарят и златната рибка".

Емблематичен глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали.

Достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г.

За своите изключителни заслуги към българската култура тя е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий" с огърлие – признание за светлината, която разпръсква чрез таланта си.

Слава Рачева с куклата на Педя човек - лакът брада

Отиде си легендата на кукления театър - Слава Рачева! 🖤 С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството,...

Публикувахте от Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors в Вторник, 17 март 2026 г.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Бюджетната комисия гледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене