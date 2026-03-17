Общини и Пожарна повишават готовността на област Добрич при бедствия

Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич започва проект "Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Добрич", който ще се реализира в партньорство с всички общини от областта до октомври 2028 г. Бюджетът е 136 990,42 евро, изцяло безвъзмездна финансова помощ от програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027.

Основната цел на проекта е повишаване устойчивостта, готовността и капацитета на партньорите и доброволните формирования от региона за ефективна реакция при извънредни ситуации. Предвидена е доставка и въвеждане в експлоатация на пожарно, спасително и специализирано оборудване, защитни средства за оперативните екипи и доброволците, както и интегриране на съвременни интелигентни технологии – безпилотни системи за наблюдение от разстояние и предаване на данни при пожари, природни бедствия и извънредни ситуации.

Ще се проведат специализирани обучения и тренировки, които ще позволят на служителите и доброволците да усвоят безопасна и ефективна работа с новата техника и да подобрят координацията при съвместни действия. С участието на представителите на всички партньори в проекта ще се проведе заключително мероприятие под формата на полево учение, на което ще бъдат демонстрирани както въведените в експлоатация ново оборудване и защитни средства, така и придобитите знания и умения за работа с него.

Инициативата включва и информационни кампании за привличане на доброволци с цел увеличаване на капацитета на местните общности за справяне с бедствия и извънредни ситуации. Кампаниите ще насърчат гражданската активност, ще повишат информираността на населението и ще подпомогнат създаването и укрепването на доброволните формирования в общините град Добрич и Добричка.

Проектът има за цел да допринесе и за по-безопасно и координирано реагиране при извънредни ситуации и за по-добро взаимодействие между институциите и гражданите в област Добрич.