Коалиция "Прогресивна България" регистрира листата си в 12 МИР - Монтана за участие в парламентарните избори на 19 април

Водач на листата е 27- годишният Димитър Петров.

Известен е като юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното самоуправление и конституционното право. Професионалният му път преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши юрисконсулт. Димитър Петров е докторант по „Конституционно право" в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и възпитаник на Националната програма „Управленски умения" към Българското училище за политика „Димитър Паница".

Паралелно с юридическата си дейност, той е ангажиран с културния живот на страната като съосновател и председател на „Съюза на младите писатели" в България и автор на четири книги, три от тях на историческа тематика.

Притежава академична подготовка с четири магистърски степени: по „Право" от Софийския университет „Св. Климент Охридски", по „Политически мениджмънт и публични политики" и „Дипломация и международни отношения" от Нов български университет, както и по „Лидерски практики" от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Владее английски и руски език.

В листата влизат още:

Пламен Абровски

Пламен Абровски е на 46 години и е втори в листата за народни представители в 12 МИР Монтана. Магистър по „Право" в ЮЗУ „Неофит Рилски" – гр. Благоевград. Адвокат на свободна практика в гр. София и експерт в сектор земеделие. Владее английски и руски език. Семеен.

Даниела Георгиева

Даниела Георгиева е на 60 години и е трета в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Служител на МВР от 2005 до 2025 год. Към настоящия момент съдружник във фирма „Колорс Георгиеви" ООД. Магистър по психология. Владее английски и руски език. Семейна.

Д-р Георги Чакъров

-р Георги Чакъров е на 62 години и е четвърти в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Началник на урологичното отделение в МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги" – гр. Монтана. Висше образование по специалност „Медицина" в Медицински университет – Плевен и придобита специалност „Урология" в гр. София. Владее немски език. Семеен.

Борислав Тушев

Борислав Тушев е на 32 години и е пети в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Адвокат на свободна практика във Вършец и София. Завършил специалност „Право" в СУ „Св. Климент Охридски". Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски" – гр. Благоевград по „Административно право и процес". Владее английски език.

Семеен.

Иван Каменов

Иван Каменов е на 55 години и шести в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Трудов стаж в НОИ като финансов ревизор и НАП като данъчен инспектор. Към настоящия момент е управител на „Финанси Експерт" ЕООД с предмет на дейност счетоводство и застраховане. Висше образование – специалност „Счетоводство и контрол" в Стопанска академия „Д. А. Ценов" – гр. Свищов. Владее руски език.

Йорданка Ценкова

Йорданка Ценкова е на 27 години и е седма в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Адвокат на свободна практика в гр. Берковица. Висше образование – специалност „Право" в СУ „Св. Климент Охридски". Владее английски език. Несемейна.

Венислав Любенов

Венислав Любенов е на 42 години и е осми в листата за народни представители в 12 МИР – Монтана. Ръководител обект на компания за производство на електрическа енергия. Висше образование – специалност „Електроенергетика" в Технически университет – Варна. Владее английски и руски език. Несемеен.