ГЕРБ – СДС: Нашата цел е да бъдем първа политическа сила в област Пазарджик

Официално ГЕРБ – СДС регистрира пълна листа за участие в предстоящите избори за Народно събрание в 13-ти МИР- Пазарджик. При регистрацията областният председател на ГЕРБ Найден Шопов подчерта, че коалицията влиза в кампанията с ясни цели и послания.

„От 2021 година България се намира в една турбулентна политическа обстановка, която показа кои партии са устойчиви и на кои може да се разчита. Нещо изключително важно, особено в сложната геополитическа обстановка, в която се намира страната ни. Затова призоваваме за разумен избор на 19 април.

И на тези избори ще заложим на честна и толерантна кампания. От нас ще чуете не критики, а конкретни политики и идеи. Какъвто и да е резултатът след изборите на 19 април, над всичко трябва да бъде България", коментира Найден Шопов.

Той представи и хората в листата на коалицията ГЕРБ – СДС, като уточни, че те са добре познати на гражданите на област Пазарджик. Водач на листата е Стефан Мирев – депутат в няколко парламента на Република България.

От своя страна водачът на листата Стефан Мирев благодари за доверието и очерта приоритетите пред кампанията.

„Благодаря на г-н Бойко Борисов и Изпълнителната комисия на ГЕРБ за гласуваното ми доверие да бъда водач на листата в област Пазарджик. Това за мен е едно признание за високия преференциален резултат, който съм получавал през годините. Благодаря и на всички структури и кметове на ГЕРБ, които застанаха зад моята кандидатура. Напълно подкрепям г-н Найден Шопов, че листата ни е балансирана. В нея са включени както колеги с опит, така и хора, които са амбицирани да работят за развитието на региона. Винаги съм казвал, че изборите са състезание за доверие, което трудно може да бъде спечелено за един месец, особено ако назад във времето не си го заслужил с действия и постъпки. Както за мен, така и за колегите, знаете нашата кампания.

За разлика от другите партии, нашата листа е изцяло съставена от местни хора. Няма от какво да се срамуваме, няма от какво да се притесняваме. Както и досега, ще проведем една открита и позитивна кампания. Нашата цел е ГЕРБ да бъде първа политическа сила в област Пазарджик", коментира Мирев.

Ето и листата на ГЕРБ-СДС :

1.Стефан Мирев – водач на листата на ГЕРБ-Пазарджик, юрист

2.Дафинка Семерджиева, адвокат

3.Валери Вълков, инженер

4.Борис Владов, юрист

5.Антони Върбев, адвокат

6.Николай Ангелов, електроинженер

7.Малина Консулова-Златева, адвокат

8.Веселина Милкова, икономист

9.Илиян Траянов, лекар

10.Йордан Кожухаров, адвокат

11.Илия Минчев, педагог

12.Елена Абаджиева, юрист

13.Мая Филипова, застраховател

14.Илия Иванов, юрист

15.Спас Гочев, икономист

16.Красимира Пейчева, икономист