6 години затвор получи шофьорът, който се вряза в заведение и уби трима души в Разград

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Девет години затвор, редуцирани с една трета на шест години при общ режим. Това е присъдата по делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли миналата година се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже - на 64, 62 и 58 години.

Младежът беше оставен под домашен арест, което предизвика множество протести в града. Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград си направиха отвод.

19-годишният шофьор призна вината си. Адвокатите на роднините на загиналите ще обжалват присъдата пред апелативния съд.

Прокуратурата е поискала съдът да наложи минималното наказание и да се вземат под внимание смекчаващи вината обстоятелства - това, че младежът няма лошо минало, че няма нарушения и не е завършил образованието си.

От името на частните обвинители адвокатите поискаха максимална присъда, като внесоха уточение, което до момента не беше ясно - самата катастрофа се е случила по време на гонка между двама приятели, които час или два по-рано са се били събрали с голяма компания на едно от известните места в Разград.

Защитникът на 19-годишния младеж заяви, че иска справедлива присъда, съобщава Нова тв.

