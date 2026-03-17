Право на отговор: Съюзът на транспортните синдикати няма ново ръководство, съдът отказа да го впише

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) съществува повече от 120 години, като е създаден през далечната 1911 г. През 1990 г. сегашната организация става негов правоприемник и вече повече от един век се бори и отстоява правата на работниците, но винаги в диалог и сътрудничество с работодателите. СТСБ е единствената синдикална организация в България, която участва активно в работата на Европейската и Международната транспортна федерации, както и в Европейския социален диалог. Нашата основна задача е да насърчаваме сътрудничеството между работниците и работодателите, подпомагайки ги да откриват иновативни и социално справедливи решения.

Обръщаме се към Вас поради публикувана статия на вашия сайт от 13-ти март 2026 г. в 16:30 часа, озаглавена „Петко Александров оглави Съюза на транспортните синдикати в България". В това заглавие се съдържа лъжа, която категорично не отговаря на истината!

За пореден път ни се налага да сезираме за новина, която освен че не отговаря на истината и съдържа манипулации и неверни факти, уронва престижа на една от най-старите синдикални структури в страната!

Във връзка с публикуваната информация относно т.нар. „Извънреден Конгрес на СТСБ и избор на ново ръководство на СТСБ" искаме да информираме Вас и цялата общественост за следното:

Свикването и провеждането на това събиране на 11-ти март е незаконосъобразно и противоуставно. Всички произтекли решения са категорично нелегитимни и нямат никаква правна стойност. Своеволията на една група хора за пореден път доведоха до уронване на престижа на организацията ни, която е с над 100-годишна история. Става ясно с просто око, че тук не говорим за действия, продиктувани от синдикални намерения, а напротив - водени от друг интерес!

Няма как 30 души, част от които изключени от организацията, да се събират тайно и да решават бъдещето на СТСБ в тесен кръг, пред заключени врати. За съжаление голяма част от присъстващите на това събиране са водени и манипулирани от бивши синдикални лидери, които доказано са ощетили нашия синдикат със стотици хиляди левове. Това най-вероятно е и причината легитимно избраното ръководство да стане "неудобно" на малка група хора, тъй като същото разкри гореспоменати факти. Част от тези хора станаха известни в цяла Европа, че през годините превърнаха СТСБ в семейна фирма и има извършен финансов одит, който недвусмислено показва начина на управление на синдиката.

СТСБ има легитимно избрано ръководство в лицето на Любомир Дренски и Иван Дражев. На ОФИЦИАЛНАТА фейсбук страница на организацията е публикувано опровержение и позиция на организацията още след направените публикации, моля да се запознаете на следния линк - https://www.facebook.com/stsb.bg

Във връзка с гореизложеното Ви приканваме незабавно да свалите горецитираната статия. В приложение предоставяме Решение на Софийския Градски Съд ЛИНК_Решение на Софийския Градски Съд за отказ за вписване на т.нар. „новоизбрано ръководство на СТСБ".



