Спор между адвокати кой е по-виновен за катастрофата, след която загина 18-годишният Спас от Пловдив

Защитата на Запрян Христев твърди, че по-големият проблем е неспирането на стоп, а на Алекс Кючуков - че другият водач летял с близо 100 км/час

Спор за това кой от двамата водачи, участвали в тежката катастрофа в центъра на Пловдив, след която загина 18-годишният Спас Спасов, има по-голяма вина се разрази в съдебната зала. Алекс Кючуков и Запрян Христев обжалват наказанията си, а всеки от адвокатите им хвърляше вината върху другия шофьор.

Фаталният инцидент стана в нощта на 25 срещу 26 октомври 2023 г. Спас се возил в сивия "Мерцедес C220" на Алекс, който към онзи момент имал едва 15 дни стаж зад волана. Според повдигнатото му обвинение шофьорът не спрял на стопа на кръстовището между ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Цар Борис III Обединител", и бил ударен от черния "Мерцедес S500" на Запрян Христев, който се движел с над 90 км/ч. по мокрия асфалт. Два дни по-късно Спас издъхнал в болницата от черепно-мозъчна травма.

И двамата младежи бяха привлечени към наказателна отговорност за това, че с действията си по непредпазливост са причинили смъртта на тийнейджъра. В края на ноември м.г. Окръжният съд им даде общо 7,5 г. затвор - 3,5 за Кючуков и 4 за Христев.

Според прокурор Димитър Махмудиев жалбите срещу присъдите са неоснователни. "Съдът е провел пълно и обективно следствие, като е положил максимално усилие за разкриване на истината. Възниква въпросът: "Може ли единият водач да бъде оправдан и цялата отговорност да се поеме от другият". Според мен категорично не трябва да се стига до такава ситуация", каза обвинителят. По думите му ако Запрян Христев бъде оправдан, това би означавало, че шофьорите имат право да карат с превишена скорост, ако са на път с предимство. "Моето становище е, че зад волана на този голям и мощен автомобил той е искал да демонстрира надмощие над останалите водачи, които са се мотаели около него със своите автомобилчета", заяви прокурорът. За Алекс Кючуков пък посочи, че превишената скорост на другия автомобил не му е пречела да го види и съответно да го пропусне. "Ако погрешно е преценил разстояние и скорост, това също не го оправдава. Какво е видял и какво си е помислил е без значение, понеже не е имал никакви пречки", посочи Махмудиев.

Адвокатът на близките на Спас Емилия Недева поиска по-тежки наказания за двамата шофьори, при превес на отегчаващите вината обстоятелства. Тя изтъкна, че Запрян Христев не се е съобразил с пътниците в колата му, които му казали да шофира по-леко, нито е реагирал при вида на автомобила на Алекс Кючуков. Адвокат Недева посочи, че шофьорът единствено навил волана леко наляво, когато ударът вече бил неизбежен, но дори тази реакция не била правилна, тъй като по закон е бил длъжен да опита да спре, а не да прави маневри. Тя коментира и поведението на шофьора след инцидента - той не отишъл да види какво е състоянието на пострадалия, не подал сигнал на телефон 112, а се питал какво ще каже на баща си за щетите по колата. За другия водач пък адвокат Недева посочи, че е проявил "сериозна доза самонадеяност", макар още да не бил усвоил правилата за движение по пътищата. И добави, че който и от двамата да не беше нарушил закона, нямаше да се стигне до фаталната катастрофа.

"Налице е, според мен, класическо съпричиняване - прав е и прокурорът, прав е и съдът. Поведението на двамата е в пряка връзка с настъпилото произшествие. Без чие поведение катастрофата не би се случила", каза адвокат Кирил Николов, който защитава Христев. Той беше категоричен обаче, че тежестта на двете нарушения в случая не е еднаква. Според него неспирането на знак стоп и отнемането на предимство е много по-сериозно от шофирането с превишена скорост. "Не съм тук да оправдавам детинското лекомислие на въоръжения с мощен автомобил мой клиент да натисне педала на газта и да се движи с висока скорост. Но това се случва на един почти празен булевард", заяви защитникът. По думите му поведението на Запрян Христев може да се определи като "класическа груба небрежност", а това на Алекс Кючуков - като "престъпна самонадеяност".

"Той заявява, че е видял идващия автомобил, но се надявал да премине безопасно. Само по себе си това разкрива самонадеяност. Възниква въпросът: "Толкова ли е невъзможно, дори за един невръстен по стажа си водач, да прецени риска, който възниква", попита Кирил Николов. И поиска снисхождение.

На различно мнение обаче е адвокатът на Алекс Кючуков Йордан Давчев. Според него клиентът му не е имало как да предположи, че другият водач лети с два пъти над позволената скорост. И посочи, че ако Запрян Христев се беше движил с ограничението, Алекс щял да премине през кръстовището, без да се създава опасност от ПТП. Адвокат Давчев обясни, че от мястото си на спиране Кючуков е видял просто една кола в далечината и младежът правилно бил преценил, че ако тя се движила с до 50 км/ч., е могъл да навлезе в кръстовището и да излезе от него без проблем. "Трудно е дори за много опитен водач да прецени скоростта. А и къде в закона се вменява такова задължение на водачите", попита защитникът.

Двамата подсъдими изказаха съжаление за случилото се. Съдебният състав, председателстван от Михаела Буюклиева, обяви, че ще се произнесе в законовия срок.