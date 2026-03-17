Проектите „Влез в Зеления кръг“ и „Чаирски езера". Капсули биоразнообразие в Родопите“ бяха отличени сред 91 инициативи

DEVIN, лидер на пазара на минерална и изворна вода у нас, завоюва първото място в категория „Инвеститор в знанието” и второто в категорията „Инвеститор в околната среда” на Годишните награди за отговорен бизнес 2025, организирани от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Това стана ясно по време на официална церемония на 16 март. На най-престижния национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие у нас под мотото „Дай добър пример“ независимо жури от експерти от институциите, гражданския сектор, академичните среди и медиите отличи победителите измежду 91инициативи, осъществени от 60 компании.

Първото място в категорията „Инвеститор в знанието” DEVIN спечели с инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“, която се съревноваваше с 19 други кандидатури. Наградата връчи акад. Николай Витанов, заместник-министър на образованието и науката.„Влез в зеления кръг“ е дългосрочен проект на DEVIN и Българско движение „Син флаг“ и най-голямата инициатива за мащабно въвеждане на екообразованието в България, която води началото си от 2022 г. и се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.

Второто място в категорията „Инвеститор в околната среда” DEVIN завоюва с инициативата „Чаирски езера – капсули биоразнообразие в Родопите“. Наградата връчи Малина Крумова, заместник-министър на околната среда и водите. Основната цел на проекта, в който DEVIN си сътрудничи с Българска фондация „Биоразнообразие“, е подобряване на състоянието на торфищните местообитания в Чаирските езера чрез възстановяване на хидрологичния баланс и прилагане на целенасочени консервационни мерки.

Годишните награди за отговорен бизнес са знаков проект на БФБЛ, с който организацията за 23-ти пореден път отличи ефективни инвестиции в проекти с принос към природата и обществото, а официалната церемония бе уважена от над 200 гости – висши мениджъри от бизнеса, представители на институциите, както и на партньорски организации на БФБЛ.