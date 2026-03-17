Зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов повежда листата на ПП-ДБ в Пловдив-област

Заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов води листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 17 РИК Пловдив-област.
"Листата съчетава доказани експерти в различни сфери, активни граждани и общественици. Тази симбиоза между професионализъм и гражданска енергия гарантира, че гласът на Пловдив област ще бъде чут автентично в следващото Народно събрание", съобщават от коалицията.
В листата влизат представители на почти всички общини в региона, които застават с лицата си, с опита си и с една обща цел - "да продължим да градим модерна, европейска и справедлива България".
Вижте цялата листа на ПП-ДБ:
- Йордан Яворов Иванов
- Георги Иванов Гюлев
- Антония Тодорова Добрева
- Сотир Янков Кафалов
- Константин Петков Смиленов
- Красимир Петров Даскалов
- Деница Иванова Георгиева
- Иван Георгиев Ангелов
- Борислав Красимиров Русев
- Никола Димитров Мандев
- Йордан Антонов Джамбазов
- Петър Здравков Брайков
- Атанас Валериев Велчев
- Станимир Емилов Тончев
- Владимир Бонов Славенски
- Петър Иванов Терзийски
- Георги Генчев Перпелиев
- Георги Веселинов Иванов
- Радка Димитрова Славчева
- Тодор Атанасов Токов
- Цанко Тодоров Петрунов