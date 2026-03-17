„Има такъв народ“ обявиха водачите на листите си за изборите

10444
Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ (ИТН) обяви водачите на листите за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на партията.

Станислав Трифонов е водач на листите във 15 Многомандатен избирателен район (МИР)-Плевен и 25 МИР-София. Председателят на парламентарната група на ИТН и председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Тошко Йорданов е водач на листите в 3 МИР-Варна и в 17 МИР-Пловдив-област.

Зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов е начело на листите в 16 МИР-Пловдив и в 29 МИР-Хасково. Председателят на Комисията по енергетика в НС Павела Митова е начело на листите на ИТН в 23 МИР-София и в 27 МИР-Стара Загора.

Зам.-председателят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в НС Александър Рашев е водач на листата във 2 МИР-Бургас и в 24 МИР-София. 

Бившият зам.-министър на културата Ашот Казарян е водач на листата на ИТН в Ямбол и в Монтана.

Листите в 6 МИР-Враца и в 11 МИР-Ловеч води настоящият депутат Иван Клисурски, а в Благоевград повежда депутатът Драгомир Петров.

Целият списък на водачите по многомандатни избирателни райони:            

МИР 01 Благоевград - Драгомир Петров

МИР 02 Бургас - Александър Рашев

МИР 03 Варна - Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново - Петър Дилов

МИР 05 Видин - Милен  Милчев

МИР 06 Враца - Иван  Клисурски

МИР 07 Габрово - Снежанка Траянска

МИР 08 Добрич - Станислава Стефанова 

МИР 09 Кърджали - Танер Тюркоглу

МИР 10 Кюстендил - Снежанка Траянска

МИР 11 Ловеч - Иван  Клисурски

МИР 12 Монтана - Ашот Казарян

МИР 13 Пазарджик - Димитър Гърдев

МИР 14 Перник - Петя Димитрова

МИР 15 Плевен - Станислав Трифонов

МИР 16 Пловдив град - Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив област - Тошко Йорданов

МИР 18 Разград - Мартин Капралов

МИР 19 Русе - Петър Дилов

МИР 20 Силистра - Венко Начев

МИР 21 Сливен - Цветан Предов

МИР 22 Смолян - Андрей Кадишев

МИР 23 София град - Павела Митова

МИР 24 София град - Александър Рашев

МИР 25 София град - Станислав Трифонов

МИР 26 София област - Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора - Павела Митова

МИР 28 Търговище - Николай Василев

МИР 29 Хасково - Станислав Балабанов

МИР 30 Шумен - Ивайло Костадинов

МИР 31 Ямбол - Ашот Казарян

Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

