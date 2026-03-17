Различни артефакти и три металдетектора намери полицията в къща в поповско село

Ваньо Стоилов

Археологическите обекти са неидентифицирани и не са регистрирани по надлежния ред

Вещите са установени в хода на проведена специализирана полицейска операция в две села на община Попово – Зараево и Козица. В акцията, която е инициирана от ОДМВР-Търговище, са участвали служители на областната дирекция и техни колеги от РУ-Попово.В хода й са били извършени проверки на хранителни магазини и питейни заведения, както и на граждани, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище.

По време на операцията е извършена проверка в жилище в село Зараево, община Попово – собственост на 52-годишен мъж от селото. Там са открити  около 30 монети, 3 старинни пръстена и две апликации, като намерените археологически обекти не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. В жилището са установени и три металдетектора.

Артефактите и металдетекторите са предадени с протокол за доброволно предаване. Предстои да им бъдат назначени експертизи.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278, ал. 6 от Наказателния кодекс. Разследването се извършва под ръководството на прокурор от Окръжна прокуратура - Търговище.

