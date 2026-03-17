ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ при регистрацията на листата в Пловдив: Раде...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22488054 www.24chasa.bg

Рая Назарян: Бюджетът и законите по ПВУ са приоритет на парламента до последното заседание

Рая Назарян. СНИМКА: Николай Литов

Приоритетите, които останаха, са удължителният закон за бюджет на второ гласуване, както и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, касаещи четвърто и пето плащане, каза пред медиите председателят на Народното събрание (НС) Рая Назарян, предаде БТА.

Тя отбеляза, че в четвъртък ще бъде последното заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, когато се налага.

Рая Назарян се включи в заседание на правната комисия, което обаче поради липса на кворум не се състоя. „Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. Закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия, сигурно утре ще има нов опит“, коментира председателят на НС.

Тя добави, че в момента заседава бюджетна комисия за удължителния закон, както и комисията по транспорт и съобщенията, социалната комисия също ще заседава, така че „очакваме от тях също да има доклади, за да можем да ги включим и да ги разгледаме на второ гласуване, включително Законът за обществения транспорт, който също е изискване по ПВУ“.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

