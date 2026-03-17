Трайчо Трайков: Реформата на отношенията в енергийния сектор трябва да се случи

Изходът от ситуацията, в която се намираме - реформата на отношенията в енергийния сектор, трябва да се случи и това ще стане, коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той присъства днес на представянето в София на резултатите от проучване на КНСБ за косвено засегнатите от въглеродния преход в Перник, Кюстендил и Стара Загора, предаде БТА.

Служебният министър Трайков уточни, че не говори толкова за ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). По думите му със или без ПВУ реформата ще се случи. Трайков добави обаче, че е най-добре да се вместим в сроковете, които ни позволяват да си изпълним ПВУ.

Факт е, че по темата има страшно голямо забавяне, и аз приемам, че това е направено с добри намерения. Хората, които е трябвало да вземат решения, са си казали, че ако изчакат, може "да минем метър". Моят опит показва, че това е грешна стратегия, коментира служебният министър на енергетиката.

Относно това, което властите искат да направят за сектора и за региона, той коментира, че е свързано с големи финансови ресурси, но тази сметка трябва да бъде платена, за да се постави основата на нещо по-голямо, което има бъдеще.

Трайков каза, че е бил при служебния премиер, за да коментират сметките по реализирането на този преход. В баланса, който сме направили има разходи, инвестиции и бъдещи намерения, посочи той. Всички разходи по моята сметка възлизат на 2,859 млрд. евро до 2030 г., като тук целта е да няма никой, който да е губещ от този процес, никой от хората, които работят там, заяви министърът.

Според него хората, които излизат на пазара на труда, е извън съмнение, че ще си намерят работа, ако не идентична, то подобна. Трайков посочи, че наскоро е разговарял с инвеститор, който му е казал, че на първо време ще се нуждае от 500 служители, догодина - още 500.

Ние имаме доста добър план, където нещата са в синхрон, хората няма да страдат, ще се развива по-силна икономическа дейност, а енергетиката ни ще запази възможностите за реакция, каза Трайчо Трайков.

Относно европейската сисметата за търговия с емисии и поисканото ѝ преразглеждане от 13 държави, за което по-рано днес говори и президентът на КНСБ Пламен Димитров, Трайков каза, че това е тема, която не се решава от енергийните министри, даже и от министрите на индустрията. Обикновено това е в ресора на екологията, но ще бъде тема на разговора на съвета на правителствените ръководители на страните от ЕС вдругиден, добави той. Трайков изрази подкрепа за отворено мислене към схемата, нейното прилагане към момента и идеите за нейното модифициране.

По отношение на търговията с емисии от сградите и транспорта, служебният министър посочи, че са защитили позиция на правителството това да влезе от 2030 г., но не преди тази дата.