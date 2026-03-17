Вижте всички кандидат-депутати от 31-ви МИР-Ямбол

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 31-ви МИР-Ямбол. От този регион ще бъдат избрани общо четирима депутати.







"Прогресивна България"

1. Енчо Ангелов Керязов

2. Иван Драгомиров Димитров

3. Добромир Деянов Георгиев

4. Стоян Петков Петков

5. Георги Стоянов Караиванов

6. Мирена Николаева Гуглева - Иванова

7. Aделина Драгомирова Тотева

8. Красимир Танев Пенчев

ГЕРБ

1. Димитър Ангелов Иванов

2. Петър Андреев Киров

3. Николай Костов Костадинов

4. Таня Стоянова Тенева

5. Александър Стойчев Стойков

6. Димитър Стоянов Димитров

7.Мария Илиева Славова

8. Станчо Кирилов Стоименов

ПП-ДБ

1. Мирослав Николаев Иванов

2. Радостина Панайотова Драгнева-Томова

3. Стоян Иванов Бочков

4. Диляна Тодорова Тодорова

5. Минчо Георгиев Минчев

6. Ивана Огнянова Христова-Димитрова

7. Илиян Петров Петров

8. Стоян Радулов Бурлаков

ДПС

1. Сейфи Сабри Мехмедали

2. Елван Бехчет Гюркаш

3. Николай Петров Касидов

4. Стилиян Миленов Иванов

5. Денис Николаев Димов

6. Чавдар Боянов Иванов

7. Мехмед Юсеин Мехмед

8. Ивайло Енчев Симеонов

"Възраждане"

1. Никола Ангелов Димитров

2. Георги Стоянов Дичев

3. Жана Костова Стойкова

4. Анета Бончева Испирова

5. Стоян Маринов Маринов

6. Таня Маринова Тсиолакиду

7. Ивайло Милчев Бумбалов

8. Ангел Стефанов Митов

БСП - ОЛ



1. Красимир Йорданов Йорданов

2. Красимир Георгиев Кръстев

3. Койчо Тончев Койчев

4. Анета Илиева Атанасова

5. Райно Георгиев Георгиев

6. Калоян Марев Калиманов

7. Нанка Пенкова Русева

8. Вилиян Стоянов Вълков

ИТН

1. Ашот Гегамович Казарян

2. Милко Димитров Димитров

3. Наталия Василева Добрева

4. Димитър Стоянов Кавалджиев

АПС

1. Николай Ганев Димов

2. Тезгюл Лютфиева Хасанова

3. Мариана Недялкова Димова

4. Михал Атанасов Михалев

5. Пламен Георгиев Иванов

6. Асен Мишев Асенов

7. Весела Ванкова Йорданова

8. Юсеин Хасан Ахмед

МЕЧ

1. Борислав Климентов Петков

2. Андон Димитров Чемширов

3. Виктор Бончев Станев

4. Валентин Тодоров Стоянов

"Величие"

1. Павлина Константинова Костова–Давидович

2. Николай Димитров Димов

3. Вяра Георгиева Вълева

4. Здравко Христов Христов

5. Антоний Желков Желев

6. Калина Калчева Калчева

„Сияние"

1. Златица Митева Радева

2. Ивелин Пламенов Томов

"Синя България"

1. Емил Ангелов Димитров

2. Мая Димитрова Миланова

3. Диман Колев Димитров

4. Вълкан Михайлов Вълканов

5. Галина Недялкова Митева

6. Юлия Станчовна Тодорова

7. Александър Георгиев Димитров

8. Николай Петров Чистов

„Партия на зелените"

2. Силвия Георгиева Георгиева

3. Анна Христова Асанова

„Трети март"

1. Иван Колев Колев

2. Димитрина Николаева Торлозова-Алипиева

3. Борис Енчев Кенаров

4. Таня Динкова Димитрова

5. Ивелин Костадинов Костадинов

6. Надя Йорданова Кринчева

7. Недка Иванова Иванова

8. Петя Красимирова Лозанова

„Национално движение непокорна България"

1. Даниел Киров Милев

2. Марина Атанасова Щерева

3. Иван Тошков Владов

4. Радомир Костов Демиров

"Народна партия истината и само истината"

1. Дарина Недева Тодорова

2. Димитър Александров Александров

3. Петър Борисов Петров

4.Стоян Димитров Бабачев

,,Движение на непартийните кандидати"

1. Александър Маринов Иванов

2. Стефан Илиев Стоянов

,,Нация"

1. Николай Георгиев Георгиев

2. Любомир Георгиев Георгиев

3. Деян Георгиев Динев

,,Антикорупционен блок"

1. Ивайло Георгиев Илиев

2. Минчо Желев Минчев

3. Донка Стоянова Йовчева

4. Валентин Василев Желязков

5. Живко Димитров Димитров

6. Радостина Живкова Димитрова

7. Митьо Георгиев Митев

,,Глас народен"

1. Веселин Асенов Белоконски

2. Симеон Георгиев Златарев

,,България може"

1. Ради Стоев Димов

2. Радослав Йорданов Петров

,,Пряка демокрация"

1. Виктор Кръстев Ставрев

2. Евгений Вълев Тенев

,,Съпротива"

1. Георги Николов Сариев

2. Димитър Стилиянов Стаменов

,,Моя България "

1.Ташко Алексиев Ташев

2. Димитър Стефанов Бояджиев