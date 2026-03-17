Андрей Янкулов: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ

Министър Андрей Янкулов

От приемането на т.нар. закон за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, които ще отидат за болници, детски градини, училища, хеликоптери за спешна помощ, подпомагане на хора с увреждания, изграждане на домове за възрастни хора, медицинска помощ в отдалечени населени места. Това написа в профила си във Фейсбук служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов във връзка с несъстоялото се поради липса на кворум заседание на парламентарната правна комисия, където законът трябваше да бъде разгледан на второ четене.

Янкулов благодари на народните представители, които днес са били в комисията и отправи апел към всички депутати в утрешния ден да присъстват на заседанието и в пленарната зала, за да може законът да бъде гласуван.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян присъства в правната комисия и след отлагането на заседанието направи коментар пред медиите. „Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия, сигурно утре ще има нов опит“, каза тя.

