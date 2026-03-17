Военни унищожиха невзривен боеприпас, открит в област Стара Загора

Специализиран екип от батальона за защита на силите от състава на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, под ръководството на капитан Иван Панайотов, унищожи ръчна граната тип „Бухалка" на учебен център „Люляк" днес, 17 март. Боеприпасът бе открит в частен имот в с. Дъбово, област Стара Загора, съобщиха от министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, при спазване на всички необходими мерки на сигурност.