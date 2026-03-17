Коалиция „Алианс за права и свободи" регистрира листите си за изборите

Коалиция „Алианс за права и свободи" регистрира кандидат-депутатските си листи за предстоящите парламентарни избори. Документите бяха внесени в съответните районни избирателни комисии в законоустановения срок.

Коалицията заявява, че листите са съставени от утвърдени професионалисти, общественици и млади експерти, които съчетават опит и нова енергия. Подчертан бе ангажиментът за активно участие в кампанията с ясни приоритети, насочени към защита на правата и свободите на гражданите, икономическо развитие и социална стабилност.

Ето и водачите по области:

Благоевград - Ахмед Вранчев

Бургас - Севим Али

Варна - Хюсни Адем

Велико Търново - Емил Александров

Видин - Димитър Чукарски

Враца - Росен Димитров

Габрово - Цветелина Колева

Добрич - Хасан Хасанов

Кърджали - Ерол Мехмед

Кюстендил - Николай Цонев

Ловеч - Красимир Красимиров

Монтана - Димитър Чукарски

Пазарджик - Хайри Садъков

Перник - Велин Чилингиров

Плевен - Мюжгян Камберова

Пловдив - град - Яшар Асан

Пловдив - област - Ферди Кадир

Разград - Севим Али

Русе - Минчо Георгиев

Силистра - Гюнер Хакъ

Сливен - Бадър Хасанов

Смолян - Хайри Садъков

София - 23 МИР - Веселин Пенев

София - 24 МИР - Джемал Салих

София - 25 МИР - Явор Хайтов

София - област - Стефан Борисов

Стара Загора - Димитър Николов

Търговище - Танер Али

Хасково - Димитър Николов

Шумен - Танер Али

Ямбол - Николай Димов