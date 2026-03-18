С 2 млн. евро укрепват три свлачища във Велико Търново, Дебелец и село Емен

Дима Максимова

Свлачището над южния пътен възел във Велико Търново застрашава жилищни блокове Снимка: Община Велико Търново

Три от дългогодишните инфраструктурни проблеми на територията на община Велико Търново ще бъдат трайно решени. Одобрен е проектът на местната управа за укрепване на три периодично активни свлачища, които влияят негативно върху средата за живеене в старопрестолния град, гр. Дебелец и с. Емен.

Проектното инвестиционно намерение на Община Велико Търново ще бъде финансирано със средства по Програма „Околна среда" 2021-2027.

Инвестицията в размер на близо 2 млн. евро ще бъде вложена в укрепване на свлачищата на улица „Поп Харитон" в гр. Велико Търново, в град Дебелец – участък от общинския път между жп гарата и великотърновския квартал „Чолаковци", както и западно от с. Емен.

Целта на проектното предложение е подобряване на общата физическа среда, максимално предотвратяване на рисковете и трайно ограничаване разрастването и въздействието на свлачищните процеси.

И за трите свлачища има одобрени технически проекти и издадени разрешения за строеж, посочват от експертния екип.

Следваща стъпка след одобряването на проекта е сключване на договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ с Управляващия орган на Програмата. Към настоящия момент е открита процедурата за избор на изпълнител с предмет „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции". Назначената експертна комисия разглежда постъпилите оферти, а целта е до пописване на договора за безвъзмездна финансова помощ да има избран изпълнител, за да започнат дейностите по укрепване възможно най-скоро.

