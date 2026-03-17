ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ при регистрацията на листата в Пловдив: Раде...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22488513 www.24chasa.bg

Андрей Гюров обясни защо помощта за гориво е 20 евро (Видео)

3524
Андрей Гюров обяснява за помощите за гориво СНИМКА: Фейсбук/Андрей Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в социалните мрежи видео, в което с рисунка на бяла дъска обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро. 

"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата", обясни той. 

Помощта от 20 евро беше обявена в неделя. Тя ще е за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро. 

Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми.

"Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро", обясни премиерът. 

По думите му тези 20 евро "нито са много, нито са малко". 

"Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба", поясни Гюров. 

Андрей Гюров обяснява за помощите за гориво СНИМКА: Фейсбук/Андрей Гюров

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел