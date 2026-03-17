Андрей Гюров обясни защо помощта за гориво е 20 евро (Видео)

Служебният премиер Андрей Гюров публикува в социалните мрежи видео, в което с рисунка на бяла дъска обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро.

"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата", обясни той.

Помощта от 20 евро беше обявена в неделя. Тя ще е за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро.

Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми.

"Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро", обясни премиерът.

По думите му тези 20 евро "нито са много, нито са малко".

"Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба", поясни Гюров.