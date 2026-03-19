Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)

А в студиото… си говориш с микрофон и ако ти стане смешно – значи е минало добре. Толкова просто.

В новия епизод на „Неперфектните с Мила“ влиза един от най-разпознаваемите радиоводещи у нас – без подготовка, без излишна сериозност и с онзи рефлекс да спука всяка поза, преди да е станала неудобна.

И не, не е лесен човек. Сам признава, че обича да се налага – и често му се получава. Не се преструва, не се пази и не се опитва да изглежда по-добър, отколкото е. Ако не му е интересно – няма да го скрие. Ако му е скучно – ще го каже.

Между инфлуенсъри, „батко“, малко мръсотия и признания като „омръзна ми това, което правя“, разговорът върви точно както той го обича – без филтър и без усилие да бъде „важен“.

И някъде между шегите ще чуете неща, които не казва често. Само че трябва да стигнете дотам.