ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

Върховният административен съд спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София и отмени решение на КЗК и на зам.-кмета на Столична община.

Решението на магистратите засяга части от районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица" (в карето между булевардите „Витоша", „Патриарх Евтимий", „Христо Ботев" и ул. „Позитано").

Обществената поръчка беше прекратена през ноември 2025 г. от заместник-кмета на София, който се позова на необходимостта от „ефективно разходване на публични средства". КЗК потвърди това решение, но един от участниците – Консорциум „Почистване Триадица", обжалва пред ВАС.

Ето цялото съобщение на ВАС:

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение № 1201 от 17.12.2025 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по преписка, вх. № КЗК-994/995/2025 г. в частта по т. 1, с която е оставена без уважение жалбата от Консорциум "Почистване Триадица" срещу Решението на зам.-кмета на Столична община за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община" по 7 (седем) обособени позиции, в частта по обособена позиция № 7 "Седма зона – райони: "Възраждане", "Оборище" и "Триадица – център" - между булевардите: "Витоша", "Патриарх Евтимий", "Христо Ботев" и ул. "Позитано".

Със същото решение ВАС отменя и Решение № D50157827/12.11.2025 г. на зам.-кмета на Столична община за прекратяване на обществената поръчка и връща преписката за продължаване на процедурата от етап класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 7.

Административно дело № 325/2026 г. е образувано пред ВАС по две касационни жалби на Консорциум "Почистване Триадица" и „Еко Ресурс-Р"ООД. С тях те обжалват решението на КЗК, с което по т. 1 и т. 2 от него са оставени без уважение жалбите им срещу решението на зам.-кмета за прекратяване на обществената поръчка.

Върховните магистрати приемат жалбата на „Еко Ресурс-Р" ООД за неоснователна. Според съда КЗК правилно е приел за законосъобразно Решението на зам.-кмета на Столична община, в частта, с която "Еко Ресурс-Р" ООД е отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а" ЗОП. Помощната комисия, а впоследствие и КЗК правилно са приели, че предложението на участника не съответства на техническата спецификация и условията на процедурата. Участникът не е отчел спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка.

По отношение жалбата на Консорциум "Почистване Триадица", ВАС я намира за основателна. Върховните магистрати приемат за неправилно решението на КЗК за прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързано с ефективност при разходване на публични средства.

Според върховните магистрати, когато прогнозната стойност на поръчката не е дефинирана от възложителя като стойност, която не следва да бъде надвишавана, то прекратяването на възлагателната процедура, се явява незаконосъобразно. Липсват относими мотиви на възложителя за приемане на доклада на помощната комисия в частта, с която се предлага Консорциум "Почистване Триадица" да бъде определен за изпълнител. Изискването за мотивираност на решението е изрично подчертано в разпоредбата на чл. 110, ал.2 от ЗОП.

Магистратите приемат, че предвидените дейности по сметосъбиране имат пряко отношение към здравословната градска среда за населението и обществена значимост произтича от големия брой лица, живущи в различните райони на територията на Столична община. Според ВАС, законосъобразното и своевременно избиране на изпълнител ще защити в максимална степен обществения интерес.

Решението на ВАС е окончателно.