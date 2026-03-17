ПП-ДБ при регистрацията на листата в Пловдив: Радев ни е опонент, но нямаме против да ни подкрепи

Вторият след Асен Василев - Манол Пейков, съжалява, че Явор Божанков не е в техните листи

В повече от два мандата, които спечели на миналите избори в Пловдив, се цели ПП-ДБ на предстоящия вот. Това обяви местният лидер на ДСБ Владимир Славенски в отговор на въпрос на "24 часа" при регистрирането на листата им в 16 РИК. И се зарече в следващите 30 дни да положат максимално усилия. Самият Асен Василев, който е водач и в родното Хасково, не присъства на регистрацията в Пловдив.

"Нашето мото е "Силна България в силна Европа" и ще работим с всички, които са проевропейски ориентирани и не теглят страната към Изтока", допълни досегашният депутат Манол Пейков, който е втори в списъка. По думите му ПП-ДБ не е правила заявки за коалиция с "Прогресивна България" на Румен Радев и не е планувала такава. "Със сигурност в момента "Прогресивна България" е опонент на ПП-ДБ", категоричен беше и Владимир Славенски. Но отказа да отговори дали е по-възможна нова сглобка.

"Нека видим изборите. Ако Радев иска да се присъедини и да подкрепи нашите политики, нямаме нищо против. Ние търсим 121 гласа, които да натиснат копчето за решителни антикорупционни политики", допълни петият в листата - общинският съветник Тодор Токов. Владимир Славенски регистрира листата на ПП–ДБ за Пловдив–град. Снимка: Никола Михайлов

Според Славенски ключова фигура в листата им бил Велислав Величков, който в зората на демокрацията беше най–младият общински съветник в Пловдив от СДС. После стана депутат при управлението на Иван Костов и не се завърна повече в родния град, а остана да живее в София. Сега е начело на "Правосъдие за всеки" и е на "фаталното" 13-о място в листата на ПП-ДБ.

Манол Пейков призна, че съжалява за отсъствието на Явор Божанков от кандидат–депутатските списъци на ПП–ДБ за новия парламент. Но прогнозира, че коалицията щяла да има 121 гласа.

Ето цялата листа на ПП-ДБ за Пловдив-град



1. Асен Васков Василев

2. Манол Костадинов Пейков

3. Стою Теодоров Стоев

4. Владислав Панчев Панев

5. Тодор Атанасов Токов

6. Ангел Николаев Првановски

7. Екатерина Христова Костова-Попова

8. Чило Любомиров Попов

9. Радка Димитрова Славчева

10. Росен Пламенов Иванов

11. Петър Жечев Радевски

12. Веселина Стефанова Александрова

13. Велислав Величков Величков

14. Георги Веселинов Иванов

15. Николай Георгиев Георгиев

16. Донка Вескова Дойчева-Попова

17. Анита Илиева Паскалева

18. Теодора Светославова Зъмчева

19. Спас Георгиев Кунов

20. Валентин Василев Иванов

21. Михаил Сергеев Гилин

22. Йоно Денев Чепилски

23. Станимир Емилов Тончев

24. Веселка Петрова Христамян