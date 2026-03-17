Остава в ареста Иван Илиев, намушкал жена в Бургас

Иван Илиев, който опита да убие 25-годишна жена в Бургас, остава в ареста за 72 часа, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

Той е обвинен за това, че е направил опит умишлено да умъртви жена. Деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини – успешна лекарска намеса.

Престъплението е осъществено на 16.03.2026 г. в гр. Бургас.

По време на разследването е установено, че престъплението е извършено в жилище, обитавано от Илиев, чрез нанасяне на удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Същият мъж през 2017 г. закла 11-годишната Никол Йончева в асансьор в бургаския к-с "Меден рудник".