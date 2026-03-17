Николай Денков за листите на ПП-ДБ: От "Промяната" сме готови повече от 10 дни

Ние бяхме готови с нашите листи преди повече от 10 дни. Това каза акад. Николай Денков от ПП-ДБ по Би Ти Ви по отношение на листите на коалицията. Не мисля, че трябва да обръщаме внимание на този процес - абсолютно нормален беше. В една коалиция от три различни партии това е нормален процес. Това са различни партии, с различни разбирания и приоритети. Действително не разбирам защо се превръща в голяма драма.

По думите му приоритетите се осъществяват, когато някой натисне копчето при гласуването на законите. И трябва да се знае, че влиза един отбор и да гласува така, че тези приоритети да се приемат, обясни той.

Колегите от ДБ имат своите представи как може да стане добре. В предишни избори се оказваше, че в 17 без 5 се внасяха листи, каза още той. Според него 25-и МИР е място, където стават тежки сблъсъци. Там трябва решителност и човек, който е доказал, че може да влиза в битки. Бойко Рашков е от тези хора, каза още той.