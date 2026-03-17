Съдят мъж за грабеж на приятел след запой в Благоевград, съучастникът се издирва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Д.С. по дело за грабеж, извършен при условията на опасен рецидив.

Вечерта на 18.07.2025 г. в бар в гр. Благоевград обвиняемият Д.С. се присъединил към компания, в която бил и Е.К. Всички употребявали алкохол.

Няколко часа по-късно Д.С. заедно с Е.К. напуснали заведението и посетили нощен клуб, където към тях се присъединил и И.И. - приятелят на обвиняемия.

След известно време тримата отишли в жилището на Е.К. Там, възползвайки се от алкохолното му опиянение, Д.С. и И.И. решили да му отнемат пари и вещи.

Обвиняемият Д.С. силно ударил Е.К. с юмрук в областта на лицето и окото, вследствие на което той паднал. Заедно с И.И. му нанесли и ритници по тялото и със сила издърпали чантата му. От нея извадили банкова карта с ПИН кода и 500 лева, след което напуснали местопроизшествието. Изтеглили от чуждата карта с титуляр Е.К. 20 лева, които разделили помежду си.

Пострадалият бил открит от съпругата си, която го транспортирала до Центъра за спешна медицинска помощ, откъдето той бил насочен към лечебно заведение в столицата.

В хода на разследването е бил установен и задържан един от извършителите на грабежа – Д.С. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража". Делото продължава в съда.

Разследването по отношение на съучастника му И.И. е отделено в друго наказателно производство поради укриването му. Същият е обявен за общо държавно издирване.