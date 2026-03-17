Прокуратурата разследва смъртта на жена в болница в София

Софийската градска прокуратура ръководи разследване по данни за причинена смърт на 36-годишна жена в болница в София, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Разследването е за причинена смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – упражняване на медицинска професия, представляващи източник на повишена опасност.

Смъртта на жената е настъпила на 9 март, а досъдебното производство е образувано на 10 март. Към момента интензивно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, отбелязват от прокуратурата.