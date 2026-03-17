4 г. затвор за рецидивист - дилър на фентанил в Благоевград

4 г. ще лежи в затвора рецидивист, крил фентанил в дома си. По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която подсъдимият Б.М. е признат за виновен за разпространение на наркотично вещество и държане на такова с цел разпространение.

41-годишният Б.М. е многократно осъждан, като последното му наложено наказание той изтърпял на 19.05.2025 г.

На 15.09.2025 г. в гр. Благоевград подсъдимият разпространил една доза фентанил, като я продал за 15 лева.

При условията на неотложност полицейските служители извършили претърсване в апартамент в ж.к. „Еленово", обитаван от Б.М. В спалня били намерени и иззети 26 сгъвки от фолио, съдържащи кафяво прахообразно вещество.

Изготвената от вещо лице експертиза установи наличие на фентанил в него. Това вещество е с висока степен на риск и е поставено под контрол, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

За извършените престъпни деяния Б.М. е осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване и глоба в размер на 10 225,83 евро (20 000 лева).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.