Вижте всички кандидати за депутати от 19-и МИР-Русе

Вижте пълния списък на кандидатдепутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 19-и МИР-Русе. Оттам влизат седем депутати.

Прогресивна България

1. Живка Дочева Бучуковска

2. Емил Денков Денков

3. Симеон Ненов Иванов

4. Красимир Цеков Иванов

5. Димитър Живков Брашнаров

6. Кристиана Миленова Маринова

7. Стефан Цветомиров Цанев

8. Калина Богданова Лазарова

9. Красимира Николаева Русинова

10. Валери Стефчев Йорданов

11. Давид Александров Александров

12. Росен Миланов Билчев

13. Веселин Димитров Додев

14. Богомил Илиев Колев

ГЕРБ

1. Теменужка Петрова Петкова

2. Николай Иванов Братованов

3. Георги Николаев Кръстев

4. Георги Илиев Георгиев

5. Драгомир Дамянов Драганов

6. Светлозар Георгиев Симеонов

7. Радомир Хараланов Хараланов

8. Айнур Мехмед Неждет

9. Анелия Недкова Петрова

10. Николай Иванов Зарков

11. Евгени Игнатов Игнатов

12. Кристина Бориславова Мариянова

13. Иван Петров Иванов

14. Хари Цветанов Христов

ПП–ДБ

1. Надежда Георгиева Йорданова

2. Рена Енчева Стефанова

3. Деян Миленов Герасимов

4. Христо Цвятков Лютаков

5. Росен Николаев Симеонов

6. Хубен Светозаров Нурев

7. Инна Владимирова Иванова

8. Георги Радостинов Георгиев

9. Лили Пламенова Матева-Цанкова

10. Деница Стефанова Петкова

ДПС

1. Атидже Байрямова Алиева-Вели

2. Синан Садула Вейсал

3. Юмгюл Шерифова Яшарова

4. Борислав Пламенов Рачев

5. Светлин Цанков Георгиев

6. Осман Ремзиев Юсеинов

7. Салих Зюхтюев Салиев

8. Денис Сефидинов Исмаилов

9. Ферхан Рейханов Арифов

10. Силвия Иванова Славова

11. Недялко Недялков Йорданов

12. Шинасидин Алиев Ферадов

13. Мюге Майсерова Арифова

14. Айдоан Апти Джелил

Възраждане

1. Златан Стоянов Златанов

2. Иван Андреевич Паслар

3. Мариян Йорданов Димитров

4. Петя Петрова Иванова

5. Христо Кирилов Попов

6. Пламен Иванов Петров

7. Красимир Петков Гавраилов

8. Богомил Станчев Тодоров

9. Костадин Петков Георгиев

10. Ивайло Стоянов Казанов

11. Емилия Ангелова Колева

12. Мирослав Богомилов Монев

13.Стефан Драгомиров Динов

14. Милен Иванов Боев

БСП - Обединена левица

1. Деница Красимирова Иванова

2. Ивалинка Тодорова Цанкова

3. Кристиян Теодоров Пеев

4. Нора Десиславова Стоянова

5. Валери Йорданов Иванов

6. Кремена Божидарова Раянова

7. Елисавета Донева Досева

8. Елиан Димитров Пантелеев

9. Микаел Врамшабух Чакълджиян

10. Преслава Димитрова Макаер

11. Емил Кирилов Георгиев

12. Сашо Петров Стоянов

13. Емил Иванов Божков

14. Стефан Светославов Михов

ИТН

1. Петър Володиев Дилов

2. Татяна Агоп Нахабедян - Минчева

3. Николай Василев Чанев

4. Илиян Димитров Илиев

5. Стойчо Валентинов Минков

6. Цанислав Маринов Симеонов

7. Явор Радев Радев

8. Силвия Георгиева Коева

9. Анабел Свиленова Кръстева

10. Велислав Стоянов Серафимов

11. Ивелин Красимиров Машков

12. Никола Димитров Стефанов

13. Спас Стефанов Спасов

АПС

1. Минчо Живков Георгиев

2. Деря Ерол Бекир

3. Аднян Емин Юдает

4. Фани Филипова Ефтимова

5. Ана-Мария Илиева Колева

6. Емран Ерханов Кямилов

7. Димитър Милков Ламбовски

8. Денис Юсеинов Лападжов

9. Любомир Любенов Борисов

МЕЧ

1. Калоян Юриев Тачев

2. Светлин Костов Стоянов

3. Веселин Тодоров Велчев

4. Валентин Иванов Георгиев

5. Йордан Стефанов Йорданов

6. Нели Иванова Коева

7. Борислав Величков Любенов

8. Екатерина Йорданова Симеонова

Величие

1. Деян Василев Димов

2. Валентин Недялков Кръстев

3. Николай Тодоров Гаджев

4. Милко Савов Милков

5. Маргаритка Петрова Кротнева

Движение на непартийните кандидати

1. Бойко Георгиев Никифоров

2. Антон Христов Антонов

Нация

1. Весел Николаев Веселинов

2. Павел Мариянов Павлов

КП "Синя България"

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Цанко Илиев Пейков

3. Владислав Людмилов Фъзнев

4. Андриян Цветелинов Тошев

Партия на зелените

1. Людмила Николова Велинова

2. Анелия Славейкова Асенова

Глас народен

1. Мирослав Цветанов Янкуловски

2. Ангел Йорданов Ангелов

3. Елисавета Петрова Колева - Енчева

4. Зорница Желева Пейкова

Сияние

1. Владимир Илчев Кулев

2. Лина Огнянова Стоева

3. Мирослав Веселинов Иполитов

4. Йоанна Радославова Колева

Пряка демокрация

1. Георги Тодоров Тодоров

2. Стефан Анков Бояджиев

3. Йордан Руменов Николов

4. Боглад Тодоров Михайлов

Съпротива

1. Райна Иванова Стаменова

2. Методи Веселинов Бъчваров

3. Илия Димитров Конов

Моя България

1. Тодор Иванов Тодоров

Народна партия истината и само истината

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Николай Йорданов Даскалов

3. Мариета Проева Керчева

4. Прою Маринов Керчев

5. Винченцо Венциславов Ангелов

6. Василен Стелиянов Марков

7. Пресиян Венциславов Ангелов

Трети март

1. Светла Ивова Петрова

2. Стефан Дончев Терзиев

3. Татяна Йорданова Лисичкова

4. Тодор Маринов Пасев

5. Златко Борисов Станчев

6. Илиян Георгиев Илиев

7. Петър Николаев Петров

8. Петьо Миленов Марков

9. Александър Мирославов Христов

10. Павел Йорданов Дончев

11. Иван Кръстев Петров

12. Христо Стоянов Христов

Синя България

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Цанко Илиев Пейков

3. Владислав Людмилов Фъзнев

4. Андриян Цветелинов Тошев

България може

1. Стоян Цветков Митков

2. Мартин Веселинов Стефанов

3. Антон Кунчев Огнянов

4. Борис Йорданов Соколов

Антикорупционен блок

1. Виктор Кирилов Стоянов

2. Валентина Василева Василева - Филаделфевс

3. Миглена Добринова Добрева

4. Ростислав Юриев Кандиларов

5. Михаил Руменов Михов

6. Дилян Добринов Добрев

7. Станислав Иванов Стефанов

8. Люба Венелинова Батембергска

Непокорна България

1. Станчо Тошков Тотов

2. Галин Георгиев Костадинов

3. Георги Димитров Георгиев