Инж. Били Кръстанов: Шофирането не е 30-секунден клип в "Тик-ток", не е и ефектен "лайфхак"

Най-големият проблем не е говоренето по телефона при шофиране, а скролването, защото буквано се "изчезва" от пътната обстановка

AI при изпита за шофиране ще създаде напрежение у кандидата

Електричките крият риск - липсва характерният звук от двигателя, който служи като сигнал на пешеходците

Инж. Били Кръстанов е ръководител на автошкола с над 7 години професионален опит в сферата на обучението на водачи и безопасността на движението. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Тракийски университет, специалност "Технологии" - Ямбол. Освен практическата си дейност като автоинструктор и ръководител на автошкола, той е и преподавател по безопасност на движението в професионална гимназия, където работи активно с млади хора и бъдещи шофьори. Комбинацията между академична подготовка, реален опит на пътя и преподавателска дейност му дава цялостен и задълбочен поглед върху проблемите на пътната безопасност в България.

- Инж. Кръстанов, интернет навлиза ударно с младите хора от поколението на "Тик-ток", как вие автоинструкторите отговаряте на тази реалност?

- Не мисля, че "ТикТок" трябва да се използва като нарицателно с негативен оттенък. В правилния алгоритъм има изключително полезно съдържание - включително кратки и добре поднесени клипове, свързани с шофирането, безопасността и реакциите на пътя. Проблемът не е в платформата, а в начина, по който се възприема информацията. Това, което винаги обяснявам на моите курсисти, е че шофирането не е 30-секунден клип. То не е трик или ефектен "лайфхак". Кратките видеа могат да дадат идея или да насочат вниманието към дадена ситуация, но реалното управление на автомобил изисква мислене, концентрация, опит и отговорност. Моята роля като автоинструктор е да преведа младите хора от дигиталната среда към реалната пътна обстановка, където решенията не се редактират и няма бутон "повтори".

- Първите 6 месеца след книжката ли са най-опасният период за младите шофьори? Не е ли същото и с хората, които дълго не шофират, но имат книжки?

- Не бих казал, че първите шест месеца са най-рисковият период. По-скоро около година след взимането на книжката е по-опасният момент. Тогава младият водач вече има натрупан известен опит, чувства се уверен зад волана и започва да отпуска вниманието си. Появява се усещането "вече мога", което понякога води до подценяване на риска. В началото новият шофьор обикновено е по-предпазлив - кара по-бавно, мисли повече, страхува се да не сгреши. С времето страхът намалява, но за съжаление понякога намалява и дисциплината. Що се отнася до хората, които дълго време не са шофирали, ситуацията е различна, но също рискова. При тях често има конкретна причина - преживяна стресова ситуация, липса на увереност или просто отпаднал навик. Шофирането е умение, което изисква постоянство. Когато човек прекъсне за години, реакциите, усещането за дистанция и бързата оценка на ситуацията отслабват. При такива водачи процесът на връщане зад волана изисква търпение и постепенно възстановяване на увереността.

- Телефонът зад волана - мислите ли, че е по-добре, ако се увеличат глобите за говорене по време на шофиране? Защо електрическите автомобили също крият рискове, нали са бъдещето?

- Днес по-големият проблем не е самото говорене по телефона, а скролването в социалните мрежи по време на движение. Говоренето ангажира слуха и вниманието, но когато човек гледа в екрана, той буквално "изчезва" от пътната обстановка за няколко секунди. А няколко секунди са напълно достатъчни за инцидент. Не съм убеден, че по-високите глоби сами по себе си ще решат проблема. Санкциите имат своето място, но истинската промяна идва от вътрешното чувство за отговорност. Ако човек не осъзнае риска, той ще продължи да поема този риск - независимо от размера на глобата. Културата на шофиране не се изгражда само със санкции, а с възпитание и личен пример. Що се отнася до електрическите автомобили - да, те са част от бъдещето, но това не означава, че са лишени от рискове. Един от основните, според мен, е че при движение издават много по-малко шум, тъй като липсва характерният звук от двигателя. Именно този двигателен шум при конвенционалните автомобили често служи като предупредителен сигнал за пешеходците. При електромобилите тази акустична "подсказка" почти липсва, особено при ниска скорост в градска среда. Това създава риск за пешеходците, които несъзнателно разчитат и на слуха си, за да преценят приближаващо превозно средство. В подобни ситуации реакцията с клаксон може да се окаже закъсняла.

- Разкажете ни за новите измами при шофьорските изпити и има ли шанс новата ера на контрола да ги "хване" - AI камери, дронове?

- Моето лично мнение е, че към момента не може да се говори за измами при шофьорските изпити. Процесът е достатъчно контролиран - използват се камери, GPS проследяване и запис на изпита. При всяко съмнение дадена ситуация може да бъде проверена обективно и детайлно. Това създава прозрачност и защита както за кандидатите, така и за изпитващите. Що се отнася до навлизането на AI технологии и дронове - не виждам реална необходимост те да присъстват в самия изпитен процес. Допълнителният технологичен контрол може по-скоро да увеличи напрежението у кандидата, отколкото да повиши качеството на оценяването. Изпитът по управление на автомобил е практическа проверка на умения, реакции и поведение в реална среда. Според мен присъствието на изпитващ и на инструктора е напълно достатъчно. В крайна сметка говорим за оценка на човешко поведение в пътна обстановка. Ако прекалим с технологиите, рискуваме да създадем атмосфера на недоверие, вместо на професионална отговорност. Все едно да вкараме дрон или изкуствен интелект в матура по български език и литература - технологията може да наблюдава, но не може да замени преценката и отговорността на човека.

- Какво автоинструкторите виждат всеки ден, а обществото не знае?

- Работата на автоинструктора не се изчерпва с това да научи кандидата да спира на знак "Стоп" и да подава пътепоказател. Това е само техническата част. Всеки ден ние сме в реална, често напрегната пътна среда - с натоварено движение, агресивни водачи и нетърпение от страна на останалите участници в трафика. Често биваме освирквани или притискани, защото учебният автомобил се движи по-бавно. Малко хора си дават сметка, че в този момент до волана стои човек, който тепърва изгражда увереност и навици. Освен инструктори, ние често сме и психолози. Прекарваме десетки часове с курсистите си. Слушаме техните притеснения, страхове, лични проблеми, но и техните радости и успехи. За някои от тях книжката е първата голяма крачка към самостоятелност - работа, университет, нов етап в живота. Това, което обществото рядко вижда, е, че ние не обучаваме просто шофьори. Ние изграждаме поведение, самоконтрол и отговорност. И го правим в среда, която невинаги е толерантна към процеса на учене.

- Само дупките по пътищата ли са виновни за голямата цифра на катастрофите у нас? Защо катастрофите в градовете растат въпреки камерите и глобите?

- Разбира се, че състоянието на пътната настилка има значение. Лошата инфраструктура може да създаде предпоставки за инциденти. Но не мисля, че дупките по пътищата са основната причина за високия брой катастрофи. Най-големият ни проблем е ниската култура на шофиране и липсата на толерантност на пътя. Агресията, нетърпението, желанието "да минем първи" и подценяването на правилата са много по-сериозни фактори от асфалта. Пътната безопасност е преди всичко въпрос на поведение. Що се отнася до градските катастрофи, логично е броят им да расте, когато броят на автомобилите също се увеличава. Трафикът става по-интензивен, средата по-динамична, а конфликтните точки - повече. Камерите и глобите имат дисциплиниращ ефект, но те не могат да заместят личната отговорност. Контролът може да ограничи нарушенията, но културата на движение се изгражда с възпитание, самоконтрол и уважение към останалите участници в движението.

- Как си обяснявате - защо българинът обича употребяваните коли и автопаркът у нас е сред най-старите в Европа? Само заради по-ниските цени ли е всичко?

- Не бих казал, че българинът "обича" употребяваните автомобили. По-скоро финансовите възможности на голяма част от хората насочват избора им към по-достъпния вариант. Новият автомобил е сериозна инвестиция и за много семейства тя просто не е реалистична. Така че тук по-скоро говорим за икономическа логика, а не за предпочитание. Що се отнася до факта, че автопаркът у нас е сред най-старите в Европа, причините са комплексни - доходи, внос на автомобили втора употреба, по-ниски разходи за придобиване. Но има и друг аспект - българинът обича автомобилът му да изглежда представително. Понякога се избира по-стар, но по-висок клас кола, вместо по-нова, но по-нисък клас. Това също влияе върху средната възраст на автопарка. Интересното е, че в България могат да се видят и доста редки, лимитирани модели - факт, който показва, че автомобилната култура у нас не е еднопластова. Има както практичен избор, продиктуван от бюджет, така и емоционален избор, свързан със статус и личен стил. В България автомобилът не е просто средство за придвижване - за много хора той е визитна картичка.

- Първа помощ при катастрофа - какво трябва да знае всеки шофьор, освен как да борави с аптечката?

- Най-важното при катастрофа е човек да не изпада в паника. Паниката блокира мисленето и може да доведе до допълнителни грешки. Спокойствието е първата и най-важна "първа помощ", която можем да окажем, както на пострадалите, така и на себе си. В България има задължителен курс по първа долекарска помощ при ПТП и според мен тези лекции дават необходимата основа. Въпросът е знанията да не останат само формалност за изпита, а да бъдат възприети сериозно. В критична ситуация не е важно да бъдеш герой, а да бъдеш адекватен.

- За миналата и част от тази година кои са най-честите грешки на българските шофьори, според вас?

- Най-голямата грешка на българските шофьори е несъобразената скорост и това не е само тенденция за миналата година, а постоянен проблем през годините. Скоростта увеличава риска от инциденти, намалява времето за реакция и прави последствията от грешка много по-сериозни.

- Жените по-често ли стават жертва на катастрофи?

- Не смятам, че може да се твърди, че жените по-често стават жертва на катастрофи. Данните от международните статистики показват, че мъжете са значително по-често участници в тежки и фатални пътнотранспортни произшествия. Според мен вече трябва да изключим въпроса дали жените са по-лоши водачи. Това е остаряло клише. Днес виждаме колко много жени активно участват в движението и в практиката си като автоинструктор мога да кажа, че в много случаи те се справят изключително добре, дори по-добре от мъжете. Като цяло жените подхождат по-предпазливо и по-съобразително към правилата за движение, а това естествено намалява риска от тежки нарушения и сериозни инциденти. В крайна сметка безопасността на пътя не зависи от пола, а от културата на шофиране, дисциплината и личната отговорност.

- Как виждате бъдещето на шофирането - ще има ли хора зад волана след 10 години?

- По същия начин. Десет години е сравнително кратък срок за радикални промени в транспорта. Хората ще продължат да бъдат зад волана, макар че технологии като автономни и електрически автомобили ще променят начина, по който шофираме и мислим за пътя. Десет години не са достатъчни, за да изчезнат хората зад волана.