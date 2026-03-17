Вижте всички кандидати за депутати в 18-и МИР-Разград

Вижте пълните кандидат депутатски листи в 18-и МИР-Разград. Оттам ще влязат четирима депутати.
Прогресивна България
1. Маломир Василев Власов
2. Рашид Мехмедов Узунов
3. Нермин Енвер Станева
4. Васил Ангелов Василев
5. Мариета Стефанова Георгиева
6. Добромир Йорданов Стоянов
7. Атанас Галинов Христов
8. Косьо Димитров Косев
ГЕРБ-СДС
1. Красимир Георгиев Вълчев
2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
3. Михаил Парашкевов Тодоров
4. Валентина Маркова Френкева-Белчева
5. Теодор Борисов Ролев
6. Нина Благовестова Цонева
7. Зорница Евгениева Якимова
8. Мустафа Гюрджанов Мустафов
ПП-ДБ
1. Джипо Николов Джипов
2. Онур Сали Гьочгелди
3. Нихат Ахмед Расим
4. Петя Петрова Цанкова
5. Недялко Петков Недялков
6. Онур Даил Мустафа
7. Мария Григорова Господинова
8. Иво Борисов Димитров
ДПС
1. Халил Реджепов Летифов
2. Левент Али Апти
3. Ариф Васви Ахмед
4. Едис Рухиев Даудов
5. Ферди Вижданов Ахмедов
6.Зейнеб Кязим Халил
7. Бехтие Сюлейманова Давудова
8. Ферай Ахмедова Сабит
Възраждане
1. Веселин Миленов Вешев
2. Борислав Йорданов Бонев
3. Касим Юстюнгел Садък
4. Сийка Иванова Американова
5. Екатерина Любчева Памукова
6. Невян Маринов Начев
7. Божидара Любенова Руменова
8. Мирослав Стойчев Кьосев
БСП - ОЛ
1. Николай Пламенов Пенчев
2. Гретина Руменова Колева
3. Павел Стефанов Русев
4. Николай Стефанов Колев
5. Кремена Рашкова Радева
6. Мелис Месру Раим
7. Диян Стефанов Колев
8. Сергей Даков Русев
ИТН
1. Мартин Василев Капралов
2. Ивайло Ивайлов Крушевски
3. Нина Василева Тодорова
4. Марияна Николаева Георгиева
АПС
1. Севим Исмаил Али
2. Ердоан Мустафов Ахмедов
3. Туче Ибрахим Мехмед
4. Метин Мустафов Мехмедов
5. Несрин Невзатова Хасанова
6. Хасан Гюнеров Хасанов
МЕЧ
1. Гергана Павлова Колева
2. Валентин Иванов Георгиев
3. Владимир Петров Панайотов
4. Албена Николова Терзийска-Тодорова
Величие
1. Виктория Росенова Тодорова
2. Милена Стоянова Мерсинкова-Йорданова
3. Деян Стефанов Василев
4. Дамян Колев Димитров
Трети март
1. Тезджан Исмаил Сабри
2. Радослав Велев Велев
3. Биляна Иванова Динева
4. Тодор Богородов Георгиев
5. Надежда Николаева Райчинова
6. Юсеин Геров Карагьозов
Синя България
1. Юлияна Емилова Парчева
2. Борис Вилхелм Точев
3. Йосиф Трифонов Новаков
4. Григорян Енчов Григоров
България може
1. Стоян Цветков Митков
2. Мартин Веселинов Стефанов
Пряка демокрация
1. Георги Николаев Маринов
2. Ивайло Йорданов Стефанов
3. Владимир Герчев Атанасов
4. Александър Руменов Тодоров
Движение на непартийните кандидати
1.Евгени Димитров Чечев
2. Еленка Георгиева Иванова
Нация
1. Ралица Румянова Лозанова
Глас народен
1. Зорница Желева Пейкова
2. Ивайло Красимиров Костов
Партия на зелените
1. Борислав Атанасов Даскалов
2. Георги Недялков Славчев
Сияние
1. Владимир Илчев Кулев
2. Никола Мирославов Лалев
Национално движение непокорна България
1. Иво Боянов Атанасов
2. Чавдар Божилов Цветков
3. Пламен Георгиев Вучков
Съпротива
1. Меджит Бейсимов Курдов
2. Георги Рачев Рачев
Моя България
1. Доротея Веселинова Кацарова
Народна партия истината и само истината
1. Пресиян Венциславов Ангелов
2. Величка Димитрова Николаева
Антикорупционен блок
1. Иван Косев Манев
2. Радостин Илиянов Йорданов