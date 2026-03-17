ПП-ДБ с драма разделиха листите 2:1, Асен Василев води две, Божанов и Атанасов - назад

Драматични преговори часове преди крайния срок срок за подаване на листите са водили "Продължаваме промяната" и "Демократична България". А от регистрираните списъци става ясно, че ПП се наложила в тези напрегнати разговори - формулата е 2:1.

21 от 31 листи ще са водени от "Промяната", които традиционо получават повече челни места. На последните избори през 2024 г. ДБ са били първи в 9 избирателни района, а през 2023 г. - в осем.

Сменени са водачите в 11 области,

включително трите избирателни района в София, Варна и Бургас.

Двойните водачи са четирима и само от ПП. Това са лидерът Асен Василев (Пловдив-град и родното Хасково), Николай Денков (23 МИР в София и Благоевград), Мирослав Иванов (Бургас и Ямбол) и Богдан Богданов (Монтана и Плевен).

ДСБ и "Да, България" пък са си поделили по пет първи места, като двама от тримата им лидери дори са отстъпили, за да пуснат напред хората си. Само съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще води в 24-и район в София.

Другите два столични района традицонно се повеждат от ПП. В 23-и листата е начело с акад. Денков, а в 25-и е Бойко Рашков, където се изправя срещу Бойко Борисов, Румен Радев и много от останалите партийни лидери.

Подребата на столичните листи обаче означава, че знакови лица за ДБ, които сега са депутати, надали ще влазят в новия парламент. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е чак пети в 23-и МИР, а след него е изявената му колежка Елисавета Белобрадова. И двамата обаче са шампиони по преференции и може пак да разместят, тогава под въпрос остават Венко Сабрутев и юристът Стою Стоев от ПП.

11 мандата има в 23-и МИР, в настоящото събрание ПП-ДБ взе седем от тях, но сега най-вероятно Румен Радев ще размести пластовете.

На миналите избори първа в 24-и МИР беше Надежда Йорданова. Сега тя се връща в Русе, но там ПП-ДБ не са много силни.

Финално Явор Божанков, заради когото партньорите си поставяха ултиматуми, а аут. Той и Даниел Лорер бяха изключени от "Промяната" заради подкрепа при гласуването на кабинета "Желязков". ДБ опитали да сложат младия юрист поне последен в търновската листа.

"На всеки избори трябва листите да са инструмент, с който печелим доверие и разширяваме подкрепата си. Затова до последния момент настоявахме Божанков да е част от тях, на което и да е място. За съжаление, колегите от ПП на практика наложиха вето. Бяхме изправени пред ситуация или въобще да няма листа в съответния район, или да е без Божанков. Предпочетохме по-разумния вариант в тази дилема. Но според нас от такива действия губят всички, най-вече избирателите", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

В интервю за БНР той потвърди за драмите в коалицията: "В политиката няма значение на кое място си в листата, а колко работиш. Затова и е голямо признание, когато избирателите те подкрепят с преференция, както често се случва при мен и други колеги. Това кара политиците да усещат една особена отговорност. Позицията на "Да, България", изказана още в началото на януари, беше да изоставим партийните квоти и решетки и да опитаме да подредим кандидатите по възможно най-убедителния начин, спрямо качествата им и това колко подкрепа привличат. В крайна сметка, това беше отказано от нашите партньори."

Изненадващо в Пловдив ДБ връщат Владислав Панев - бившия лидер на "Зелено движение", което напусна коалицията след сглобката с ГЕРБ, а сега е в нова - "Антикорупционен блок". Той ще е четвърти в Пловдив, където води Асен Василев, втори е Манол Пейков. "Ако Радев иска да се присъедини и да подкрепи нашите политики, нямаме нищо против. Ние търсим 121 гласа, които да натиснат копчето за решителни антикорупционни политики", каза при регистрацията на листата общинският съветник Тодор Токов, който е 5-и в нея.

Първа в Перник пък ще е зам.-председателката на ДСБ Кристина Петкова, досега мандатът й бе от столицата. ПП-ДБ не успя да вземе депутатско кресло от Перник последния път.

От варненската листа липсват изгоненият от ПП Даниел Лорер и Ивайло Митковски от ДБ. Повежда я зам.-кметът на морската столица Павел Попов от ДСБ, който заместваше Благомир Коцев през месеците му в ареста. Досегашната им депутатка Стела Николова ще е трета, тя издаде как е била редена листата: "по искане на ПП преференциалните кандидати са напред".

Много лица от "Промяната", преди на предни постове, липсват. Както е известно, бившият лидер и премиер Кирил Петков се "пенсионира" още през лятото, преди месеци го направи и Лена Бориславова. Но през последните дни се отказаха и Андрей Цеков, Петър Кьосев и Васил Стефанов. В листите ги няма и бившата вицепремиерка в кабинета "Петков" Калина Константинова и водачката в Монтана Ванина Вецина.

Влизат нови, включително

имена от протеста,

както беше обещано. Втори в 24-и МИР ще е юристът Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки". Там ще е и младият активист Петър Танев, както и Анна Бодакова - сътрудник на Елисавета Белобрадова в парламента, В 23-и МИР пък ще е Малена Малчева от младежкото ПП - една от водещите на протестите.

В сегашното НС коалицията има 36 депутати, от тях 19 от ПП, което в голяма степен се дължи на повечето им водачески места - в много области влиза само първият в листата. Размествания обикновено има само в София, където ДБ обаче са силни в играта с преференции.

ПП-ДБ последни регистрираха листите си. ГЕРБ и хората на Румен Радев се регистрираха в понеделник, а ДПС - още в неделя.