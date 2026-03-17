Задържаха дилър на четири килограма кокаин и съучастникът му, пласирал марихуана в Пловдив

При акция на ГДБОП единият е арестуван на паркинг в Пловдив, а другият в село Крумово

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже - единият с турско, а другият с българско и турско гражданство за разпространение на кокаин и марихуана, съобщиха от държавното обвинение. Те са на по 48-годишна възраст.

Дилърът на кокаин, е задържан на паркинг в Пловдив на 12 март при акция на ГДБОП, а от багажника на автомобила му са иззети повече от 4 килограма от наркотика. Мъжът с двойно гражданство е арестува в село Крумово с 200 грама марихуана.

Намерените наркотични вещества са били предназначени за

разпространение.

Двамата са били задържани за срок от 72 часа, а по искане на прокуратурата съдът е определил мярка за неотклонение "задържане под стража".