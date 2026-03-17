Вижте кои са кандидатите за депутати в 4-и МИР Вел...

Разпитаха двама прокурори по делото срещу Пепи Еврото

Петьо Петров-Пепи Еврото е в неизвестност от 2 г.

По делото срещу Петьо Петров, известен с прякора Еврото, бяха приети 10 експертизи и разпитани свидетели, сред които двама прокурори, по време на днешното заседание в Софийския градски съд.

Петров е обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г., чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Единият от разпитаните днес бе прокурор Деян Деянов, който в също беше обвиняем в по-ранен етап от производството, както и прокурор Кирил Пейчинов, пише БТА. 

Следващото заседание по делото е насрочено за 15 април.

