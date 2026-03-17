Осъдиха измамник, завлякъл 14 души с пари, че ще им намери работа в Германия. Районният съд в Благоевград одобри споразумение между прокуратурата и защитата на В. Д. и определи наказание от 1 г. затвор условно с 3-годишен изпитателен срок.

В. Д. призна вината си, че в периода 07.01.2019 г. - 10.07.2020 г. в различни населени места - Белица, София Банско, Добринище, Сливен, Куклен, Якоруда и др. населени места в страната е измамил 14 души с общо 1 537 лв. Събрал им суми от 70 до 140 лв. под предлог, че парите са необходими за автобусен билет, аванс за квартира, оформяне на документи и др. за започване на работа в Германия.