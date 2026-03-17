206 кандидати в битка за 8 депутатски места във Велико Търново

24 партии и коалиции регистрираха листи в 4 МИР Велико Търново до крайния срок за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г.

Няма регистрирани инициативни комитети, съобщиха от РИК.

Общият брой на кандидатите за народни представители в изборен район 04 Велико Търново е 206 кандидати, разпределени в списъците на 14 политически партии и 10 коалиции от партии.

6 от формациите са с пълни листи от 16 кандидати - "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДПС, ПП-ДБ, "Възраждане", "Синя България".

Със скромните по двама кандидати за депутати са 3 политически формации.