3 г. след затвора Иван от “Меден рудник” пак нападна с нож - преди закла Никол, сега прободе жена след секс

Похотливецът си платил с първата заплата от нова работа, но искал още и не пускал жената

За погубената четвъртокласничката през 2017 г. лежа само 5 години в Бойчиновци - по време на убийството е непълнолетен

Един сантиметър е спасил 25-годишната жена от смърт, след като бе наръгана от 23-годишен мъж в бургаския кв. "Меден рудник". На такова разстояние спрял от сънната артерия ножът на Иван Иванов, който замалко да убие втори човек от похотливост.

Сегашната му жертва вече е вън от опасност, но остава в болница с охрана

пред стаята й. Ножът, който за малко не я погуби, бил с 12-сантиметрово острие.

Иванов е същият 14-годишен младеж, вече пораснал, който през 2017 г. закла 11-годишната Никол Йончева в асансьор. Четвъртокласничката Никол - първата жертва на Иван

9 години по-късно същата драма, но с по-благоприятен развой, се разиграва пак в "Меден рудник" с по-голямо момиче. Вечерта на 16 март Иванов правил секс с 25-годишна жена, която според запознати била нощна жрица. Пазарил я за един час срещу 150 евро. Когато сеансът свършил, се опитал да я задържи, но тя отказала. Тогава в пристъп на ярост взел един нож и се нахвърлил върху нея. Нанесъл множество прободни рани.

Най-опасната се оказала в шията, близо до сънната артерия

Жената по чудо успяла да отблъсне атаките на насилника и избягала от жилището му. Обляна в кръв, тя хукнала по стълбите и се добрала до колата на чакащ я отвън мъж, вероятно сводник. Той я отвел в спешното на УМБАЛ - Бургас, въпреки че наблизо в "Меден рудник" има болница.

Малко след екшъна полицаите арестували Иванов в жилището, което държал под наем в Небостъргача - най-високия блок в кв. "Меден рудник". В този момент той почиствал локвите кръв от жертвата си.

Същия ден Иванов получил заплата от ресторант в кв. "Славейков", където се хванал като общ работник.

Иванов излежа 5 години в затворническото общежитие в Бойчиновци и бе освободен в края на 2022 г. Оттогава сменил няколко работни места, но винаги в заведения, където не се задържал дълго. На последната си работа в "Славейков" белел картофи и миел чинии. ИВАН ИВАНОВ

Според съседи Иванов често сменял и настроението си. Понякога бил усмихнат и приветлив, друг пък втрещявал хората с поглед на психопат.

Бил активен в социалните мрежи, пишел си с момичета от блока,

които вече са блокирали контактите си с него.

Небостъргача, в който живее Иванов, се намира близо до жилището на Никол, която той закла в асансьора на 20 август 2017-а. В горещия летен ден 11-годишната Никол Йончева има среща с Иван, с когото се е запознала във фейсбук. 16-годишното момче води Никол на разходка из "Меден рудник", където живее. Двамата решават да се качат на покрива на бл. 108. В асансьора обаче Иван става настъпателен и се опитва да целуне четвъртокласничката. Тя не отвръща на желанието му, което го кара да се почувства нежелан.

Вероятно афектиран от отказа, Иван вади нож от джоба си и го забива във врата на детето.

Секунди преди да бъде убита, Никол успява да позвъни на майка си

Обаждането е твърде кратко и без отговор. По него е фиксирано времето на убийството. Позвъняването на Никол към майка е в 17,10 ч. След това връзката с момичето прекъсва.

По време на аутопсията патоанатоми установяват, че острието е срязало сънната артерия на момичето, издъхнало в мъки от кръвозагуба. Драмата с 25-годишната жена се разиграла на 6-ия етаж в този блок.

13 месеца по-късно Бургаският окръжен съд постановява присъда за тогавашния осмокласник Иван, който е с лека умствена изостаналост. Той е наказан от съдийския състав с председател Стефан Стойков на 8 г. затвор при първоначален общ режим и 150 хил. лв. кръвнина за майката на Никол Мими Ставрева. По-късно тричленен състав на апелативния съд потвърждава присъдата.

Съдебните инстанции приемат, че убийството е извършено срещу малолетно лице по особено мъчителен за жертвата начин, а подсъдимият, макар и непълнолетен, е

могъл да разбира деянието и ръководи постъпките си

Тезата на защитата, че Иван е дете с умствена изостаналост и не е разбирал смисъла и значението на действията си, е оборена. Съдебнопсихиатрична експертиза доказа, че осмокласникът е бил вменяем по време на деянието, а тестове показват доста висок коефициент на интелигентност. В училище с момчето, което се водело със специални потребности, работели ресурсни учители, които му помагали в усвояването на материала. В клас той не е имал прояви, които да подскажат, че е способен на опасна агресия.

Наблюдаващият прокурор Ангел Ангелов пледира 7 г. затвор при максимално наказание от 10 г., тъй като подсъдимият е бил непълнолетен по време на убийството. Съдът обаче счете, че заради обществената опасност наказанието трябва да е завишено. Според съдия Стойков

у Иван липсвала онази ценностна база, свързана с живота на човека

"За него няма сигурна ценност, така е възпитан. Искал е да накаже момичето. Спирачката, която трябва да я има в душата му, я няма. В този случай не става дума само за конкретната причина, че му е отказана близост. Една голяма част от разсъжденията му са резултат от изкривената представа на обществото за това как трябва да се развиват децата ни", коментира съдия Стойков.

Съжалявам, няма да правя повече така,

казва само 16-годишният Иван Иванов в съда. Той и Никол се запознават в социалните мрежи и на живо се виждат два пъти.

След убийството Иван изхвърля ножа на площадка между етажите. Преди да изостави ранената Никол, Иван взема телефона и раницата . Тъй като апаратът бил с парола, не успява да го отвори и го изхвърля. По време на разследването посочва точното място и апаратът е открит.

След бруталното убийство Иван си купува снакс и поиграва на криеница с

по-малките деца

от квартала, с които обичайно общувал. Арестуван е часове след убийството и прави частични самопризнания. Обяснява, че искал само да "бодне" Никол, за да я накаже. Родителите му - Донка и Димитър, до последно не вярват, че синът им е убил Никол. Няколко години след трагедията жената умира. Тя и майката на Никол се срещат за първи път в съда.

"Каквато и присъда да му дадат, тя ще е малка. За мен трябва да е до живот. Убил я, защото се издразнил?! Това не може да е оправдание за такова престъпление", казва тогава майката на Никол Мими Ставрева.

Ден след убийството от Лондон пристига бащата на момичето Любомир Йончев. В разтърсваща изповед пред "24 часа" той изрича покъртителни думи: "Бях готов да легна до нея в гробищата. Лежах и я прегръщах. Тя беше толкова студена, исках да я стопля."