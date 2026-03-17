Млада жена и дете са ранени след катастрофа край Стара Загора

Жена на 22 години и дете на две години са пострадали при пътен инцидент на главния път между Стара Загора и село Ракитница на разклона за село Богомилово. Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Катастрофата е станала малко преди 17:00 часа. По първоначална информация е настъпил сблъсък между два леки автомобила, управлявани от мъже на 50 и 55 години.

Пострадалите са били пътнички в един от автомобилите. Те са транспортирани за преглед в болнично заведение в Стара Загора. Шофьорите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Минути след този инцидент по същия път е получен сигнал и за още една катастрофа, която е между три леки автомобила. При него няма пострадали.

В понеделник при катастрофа в Казанлък пострада жена.