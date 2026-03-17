Петър Москов в Пловдив: "Синя България" ще бъде изненадата на тези избори

Предприемчивите хора не искат задушаващата прегръдка на ДПС и казармения контрол на т. нар. алтернатива, убеден е той

Ще осигурим свобода на предприемачите, каза водачът на листата в 16 МИР - икономистът Никола Янков

"На тези избори "Синя България" ще бъде изненадата - в електорален план и като резултат, защото бизнесът и работещите хора вече са оценили и приели като заплаха за себе си две неща. Първото е познатата опасност - задушаващата прегръдка и политическият рекет на ДПС. Второто е предстоящата опасност, чието име е Радев." Това каза в Пловдив един от лидерите на коалиция "Синя България" д-р Петър Москов. Той допълни, че на всички срещи, които правят с представители на малкия и средния бизнес, чуват, че тези хора отказват вече да целуват ръка и да бъдат подчинени на депесарския елит. Според него, доколкото ГЕРБ отказват за скъсат връзката си с ДПС, подкрепа за някоя от двете формации би означавало предприемчивите хора да гласуват против собствената си възможност за икономическо развитие. "Работещите хора знаят, че управление около и контролирано от Радев означава тотален натиск на държавата, назначена олигархия, пълен казармен контрол над свободната икономическа инициатива. И всичко това ще бъде опаковано в левите обещания на Радев за харчене на пари, които ще дойдат от джобовете на тези хора и те го знаят", каза още д-р Москов. Според него ПП-ДБ вече са взели решение да влязат в коалиция с доскорошния държавен глава, но го казват витиевато, "за да не мирише толкова на почтените им избиратели".

"Синя България" може да бъде представителят на хората, които не искат повече да живеят с позната опасност и знаят, че т. нар. алтернатива Радев е просто новото лице на тази опасност", допълни Москов. Той посочи, че има мълчаливо мнозинство от 18% от хора, които са решили да гласуват, но не и за кого, и именно към тях ще бъдат насочени посланията на коалицията. "Синя България" е вашият гарант, че в следващия парламент няма да има мнозинство, подчинено на Радев или около Пеевски", обърна се той към тези избиратели.

Д-р Петър Москов представи листата на коалицията за Пловдив. Неин водач е роденият в Пловдив икономист Никола Янков, бивш зам.-министър на икономиката и транспорта, сега предприемач. "Пловдив е различният и уникалният град на България - икономическото сърце на страната, с хора, които разчитат на себе си и все по-малко на държавата. Пловдив има нужда от една различна България, в която градът няма да е задушаван от корупция, от прекомерни регулации и спирачки. "Синя България" е тук, за да осигури това - свобода на предприемачите в Пловдив и достъп на техните продукти и услуги до по-големите пазари, да накара държавата да обърне внимание на този град, като способства за продължаването на инвестициите в неговата инфраструктура от частни капитали на концесионен принцип", заяви Янков.

Той коментира и как може да бъдат овладени на цените на горивата и тока. "Синя България" предложи на служебното правителство пакет от мерки - да се засили предлагането на горива, като се намалят задължителните 90-дневни резерви от петролни продукти до например 30-дневни. Това ще наводни пазара и ще стабилизира цените, даже може и да ги намали. Кабинетът трябва да поиска и мораториум върху въглеродните данъци, което ще позволи отварянето на въглищните централи, а производството на ток заменя горивата", обясни той. Според него страната ни трябва да възобнови и добива на шистов газ. В дългосрочен план според "Синя България" трябва да бъде поискана отмяна на цялата Зелена сделка.

Ето и цялата листа на "Синя България" за 16 МИР:

1. Никола Симеонов Янков

2. Пенка Иванова Деведжиева

3. Пею Дженев Караколев

4. Николай Георгиев Ганев

5. Ивайло Спасов Спасов

6. Галина Петкова Карауланова

7. Евгени Коцев Костенаров

8. Цветонина Живкова Закова

9. Йордан Милков Бакалов

10. Антон Събев Крушовалиев

11. Стоян Илиев Илиев

12. Роза Димитрова Хаджиева

13. Десислава Илиева Атанасова-Чомакова

14. Венера Михайлова Анастасова

15. Бойка Петрова Дамянова

16. Георги Василев Ташев

17. Манол Иванов Чакъров.