269 българи изгоряха с коли “нов внос” през 2025 г.

Купени законно, регистрирани в КАТ, но издирвани като крадени в чужбина

Хватките на мошениците са две – продават лизингов автомобил или го пласират с подправена бланка

Георги Стоянов си купил употребявано ауди, произведено през 2018 г. Бил убеден, че е извадил късмет. През 2022 г. колата струвала 40 хил. лв., а той платил два пъти по-малко. С продавача изповядали сделката пред нотариус за още по-ниска цена - 7500 лв. Без проблем регистрирал автомобила в Пътна полиция. 3 г. по-късно го спрели за проверка и се оказало, че аудито се издирва, защото е откраднато в Нидерландия.

Подобни случаи зачестяват, а собствениците се питат как проблемът не е открит още при регистрацията.

Отговорът е в практиката на лизингодателите в чужбина, разказват криминалисти пред “24 часа”. В повечето европейски страни собственик на колата по документи е човекът, който я шофира. У нас практиката е друга - автомобилът се води на името на фирмата. Така при внос и последваща препродажба, а понякога и през няколко продажби у нас, хора като Георги са убедени, че няма проблем, защото са минали регистрация в Пътна полиция.

Формално към момента на сделката у нас автомобилът не е бил обявен за откраднат. Чужденецът първо я продава, след това я обявява за открадната в страната си и спира да плаща вноските по лизинга. След това в съответната страна започва и процедура срещу длъжника. Когато официално колата се обяви за открадната, VIN номерът (номер на рамата - б.а.) се въвежда в Шенгенската информационна система и в Интерпол. При случая на Стоянов той бил спрян за проверка през м.г. Полицаите му обяснили, че няма как да го информират по-рано. В такива случаи собственикът губи колата с протокол за доброволно предаване на МВР. След това полицията уведомява страната, която издирва автомобила, в случая на Георги това е Нидерландия. Там имат срок от 2 месеца, за да кажат дали ще вземат колата, или не. В някои от случаите обаче разходите са по-големи и тогава автомобилът се връща на хора като Стоянов.

Ако собственикът или негов представител си иска колата, трябва да прати официален документ. Ако срокът не бъде спазен, колата се връща на българина, който се явява добросъвестен купувач, или се одържавява. Имало и куриозни случаи - друг българин получил предложение от лизингодателя да откупи колата срещу 6000 евро например. Той вече е платил 20 000 при първата покупка, а автомобилът е бил с реална пазарна стойност от 40 хиляди евро. Така всички са доволни. Ако в България за колата се води разследване под надзора на прокуратурата, може да се случи автомобилът да ръждяса, докато спорът бъде решен.

Криминалисти обясняват, че има и втора схема с подобни измами, която е с подправени бланки за регистрация на коли в чужбина. Най-често са от Нидерландия. Бланките са истински, но са откраднати от тамошната служба за регистрация на коли. Пътните полицаи гледат за отличителните знаци по документа, които откриват, и автомобилът минава без проблеми.

Шансът измамата да се спре е служителят да се усъмни в размазано мастило например. Тогава се прави по-задълбочена проверка.

За миналата година има 269 коли, върнати на държавата, въвела сигнала, че автомобилът е откраднат. Най-много са от Германия - 80. 71 са на Нидерлания, а останалите са на други държави.

От МВР казват, че има няколко неща, които човек може да направи, за да не попадне в ситуацията на Стоянов. Първо да обърне внимание на занижената цена на колата и да я сравни с пазарните. Втората е, че се иска в договора да пише още по-малка сума. Така дори Стоянов някой ден да успее да вземе парите си след дело, ще получи само 7500, а не 20 хил. лв.

От МВР съветват коли да се купуват от автокъщи с история или от оторизирани дилъри. При търговските представители, в сервиз на марката или оторизиран пункт може да се направи и пълна проверка в историята на автомобила. Услугата е платена, но ще станат ясни всички бивши собственици, ремонти и реални километри. Ако има нещо нередно, продавачът няма да се съгласи на подобна проверка.

Добре е да се вземат и оригиналните документи. За колите от Италия например по регистрационен номер излиза цялата история, както и километрите. Това се прави в официален сайт, достъпът до който е безплатен. Има и платени платформи. Те предлагат различни пакети, например за проверка на 5 коли.

Предполага се, че когато човек гледа за автомобил, проверява няколко, посочват полицаи. Един от тях е vindecoderz.com, който проверява данни в публични регистри. Освен това във всяко районно управление може да бъде направена справка дали колата се издирва към този момент.

Тя струва 2,56 евро и изрично пише на коя дата и в колко часа е издадена. От МВР посочват, че въпреки зачестилите измами с лизингови автомобили кражбите на коли в страната от 1 януари до 28 февруари са общо 56, или по-малко от една кола на ден. Миналата година са били 85, което е спад с 34%. За сравнение преди 5 години са били средно по 4 автомобила на ден.

Нова схема за измами – искат капаро и изчезват

Две нови схеми за измами с обяви за продажби на коли набират популярност. Едната е българска, а другата е от чужбина.

Първата работи с обяви на коли, пуснати малко по-евтино от пазарната цена. Например вместо за 30 000 евро автомобилът е обявен за продажба за 28 хил. Кандидат-купувач се обажда, а гласът в слушалката пита къде се намира. Ако отговори, че е в София, “продавачът” казва, че е от Бургас. Обяснява колко голям интерес има към колата и иска среща веднага. За повечето хора това е невъзможно. Тогава се иска т.нар. стоп капаро, например 2000 евро. Дава се и банкова сметка. По този начин от една обява, която бързо изчезва, изгарят няколко души. От полицията обясняват, че телефонът и банковата сметка са регистрирани на бушони и следите към измамниците се губят.

При схемата с обяви за коли, които се продават в чужбина, се ползва нов сайт. От него дори дават проформа фактура след превод на цялата сума. При първия купувач обясняват, че автовозът ще дойде в България до 3 дни. Следва мейл, че той вече е на път. Посочва се дори кога е очакваната доставка. След като срокът наближи, следва нов мейл. Оказва се, че автовозът се е повредил в Сърбия. Били изпратени части за ремонт, които щели да дойдат до 2 дни. Следва нов мейл, че колата идва утре. Естествено, появява се нов проблем. Този път се е оказала на грешен адрес в Румъния например. Накрая сайтът изчезва. Такива платформи съществуват не повече от 3 седмици. Идеята на цялата комуникация с първите купувачи е да се измамят повече хора. Проследяването на измамата на практика е невъзможно - всичко е регистрирано на финансови мулета.

