Вижте какво решава служебното правителство на 18 март

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 18 март, от 9 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за утвърждаване на разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2025 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на председател на Съвета за икономически анализи и за отменяне на решения на Министерския съвет.

Внася: министьр-председателят

3. Проект на Решение за определяне на председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за определяне на председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

Внася: министър-председателят

5. Проект на Решение за определяне на председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Внася: министър-председателят

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи" (ПВР), част „Правосъдие", 6 март 2026 г., Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

7. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика" на 26 февруари 2026 г. в гр. Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят по европейските средства

8. Проект на Решение за одобряване на проект на писмо до Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси", проведено на 24 февруари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

10. Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, за назначаване на длъжност без удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ, и за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ.

Внася: министърът на отбраната

11. Проект на Решение за изменение на Решение № 200 на Министерския съвет от 2013 г. за избор на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, изменено с решения на Министерския съвет № 637 от 2013 г., № 484 и 660 от 2014 г., № 783 от 2018 г., № 80 от 2020 г., № 362 и 795 от 2022 г. и № 581 от 2023 г.

Внася: министърът на здравеопазването

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 23 февруари 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните