Вижте кои са кандидатите за депутати в 26-и МИР София-област

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 26-и МИР София. От този район ще бъдат избрани общо 8 депутати.

Прогресивна България

1.Румен Ангелов Миланов

2.Антон Константинов Кутев

3.Тодор Любенов Джиков

4.Здравко Марков Марков

5.Бойко Александров Младенов

6.Васил Петков Петков

7.Васил Йосифов Дойчев

8.Борислав Георгиев Вардаров

9.Анна Людмилова Радовска

10.Катя Михайлова Грозданова-Петрова

11.Орлин Каменов Мишев

12.Георги Николаев Нинов

13.Лилия Илиева Гюрова

14.Радослав Николов Николов

15.Веселин Любомиров Илов

16.Стоил Атанасов Стоилов

ГЕРБ-СДС

1.Младен Найденов Маринов

2.Марин Василев Маринов

3.Силвия Бойкова Арнаутска

4.Евгени Йорданов Божилов

5.Дейвид Любомиров Панков

6.Никола Петров Маринов

7.Иван Методиев Евстатиев

8.Ябленка Димитрова Трайкова

9.Валентин Мирчов Милушев

10.Росен Петров Модев

11.Иван Бориславов Иванов

12.Силвия Павлова Свиленова

13.Георги Илиев Джаов

14.Цветомир Ивов Тасков

15.Янко Радославов Димитров

16.Елена Борисова Илчева

ПП-ДБ

1.Атанас Владиславов Славов

2.Венко Николов Сабрутев

3.Сия Георгиева Шехтанова

4.Димитър Ивайлов Павлов

5.Васил Петров Зашкев

6.Росен Атанасов Неделев

7.Александър Димитров Симидчиев

8.Валери Драгомиров Дамянов

9.Атанас Петров Тодоров

10.Венцислав Росенов Николов

11.Радослав Борисов Костадинов

12.Даниела Георгиева Дамянова

13.Елена Станьова Чумпова

14.Ивайло Александров Спасов

15.Красимир Милчев Арнаутски

16.Радко Константинов Кръстанов

ДПС

1.Калин Георгиев Стоянов

2.Димитър Иванов Григоров

3.Кристина Стоянова Костадинова

4.Жулиен Бисеров Стоянов

5.Николай Димитров Стоянов

6.Васил Маринов Николов

7.Велислав Василев Илиев

8.Любомира Здравкова Коцева

9.Християн Йорданов Гьошев

10.Диана Николова Николова

11.Александър Иванов Василев

12.Ивайло Николов Казаков

13.Валентин Бойков Бойков

14.Лазар Иванов Маринов

15.Яко Бобев Банчев

16.Цветин Станев Станев

Възраждане

1. Ангел Николаев Славчев

2.Виктория Василева Мучанова

3.Пламен Лазаров Димитров

4.Владимир Огнянов Илиев

5.Людмила Йорданова Дукова

6.Симеон Борисов Велков

7.Тодор Красимиров Тодоров

8.Димитър Тодоров Косев

9.Герасим Николаев Симов

10.Красимир Петков Тончев

11.Николай Николаев Михайловски

12.Маргарита Василева Тодорова

13.Пламен Радославов Иванов

14.Светлана Свиленова Атанасова

15.Наталия Петрова Спиридонова

16.Станислав Георгиев Донев

БСП-ОЛ

1.Владимир Владимиров Георгиев

2.Олег Митков Йорданов

3.Владимир Веселинов Тачев

4.Силвия Чернева Георгиева

5.Радослав Георгинов Вутов

6.Маргарита Иванова Петкова

7.Мария Димитрова Томева

8.Георги Атанасов Георгиев

9.Катя Вескова Симеонова

10.Станимир Йорданов Стефанов

11.Димитър Данчов Димитров

12.Румен Борисов Тодоров

13.Благой Атанасов Савов

14.Ненко Стоянов Ненчев

15.Стела Веселинова Иванова

16.Татяна Александрова Семкова

АПС

1.Стефан Георгиев Борисов

2.Рамона Ангелова Илиева

3.Ивелина Дойчева Чотова

4.Любомир Огнянов Апостолов

5.Росица Дейстанова Стефанова

6.Халит Осман Сарач

7.Георги Христов Георгиев

8.Диана Тонева Панайотова

9.Мартин Гениславов Райнов

10.Пламен Витков Зарев

ИТН

1.Венцислав Михайлов Асенов

2.Радостина Александрова Методиева

3.Борислав Атанасов Топалов

4.Георги Иванов Иванов

5.Васил Стефанов Грозданов

6.Георги Даниелов Босилков

МЕЧ

1.Николай Стефанов Радулов

2.Владимир Георгиев Харизанов

3.Соня Стефанова Гарчева

4.Тереза Любомирова Балканджиева

5.Станислава Мирославова Генчева

Величие

1.Красимира Петкова Нинова - Катинчарова

2.Кирил Георгиев Георев

3.Георги Илиев Зъздров

4.Станислав Валентинов Лазаров

5.Илиан Илиев Манолов

6.Анели Гинчева Чобанова

7.Милена Цветанова Лекова

8.Гергана Николаева Петрова

9.Райчо Петров Николов

"Синя България"

1.Иван Георгиев Сотиров

2.Веселин Чавдаров Захаринов

3.Гергана Александрова Апостолова

4.Радослав Николаев Христов

5.Иван Деянов Калагарски

6.Стивън Венциславов Георгиев

7.Валентин Георгиев Кабадийски

8.Мая Димитрова Димитрова

9.Марио Стефанов Сарафов

10.Петко Илиев Събев

"Пряка демокрация"

1.Петър Николаев Клисаров

2.Ивайло Йорданов Стефанов

3.Иван Цветков Иванов

4.Иван Богданов Иванов

5.Калин Малинов Молеров

6.Мая Александрова Иванова

7.Тодор Василев Василев

8.Ангел Христов Пананов

9.Десислава Иванова Манова

"Партия на зелените"

1.Васко Райчинов Йотов

2.Петър Димитров Илчов

3.Асен Николов Караманчев

4.Калоян Борисов Йолов

"Непокорна България"

1.Валентина Пепова Ричанек

2.Чавдар Божилов Цветков

3.Явор Георгиев Ангелов

4.Павлина Иванова Харалампиева

5.Светла Миткова Таскова

6.Зоя Иванова Дуфева

7.Асен Здравков Бочуков

8.Анна Кирилова Костова

9.Екатерина Димитрова Матева

10.Ирина Димитрова Джорева

11.Денислав Ивов Костов

"Сияние"

1.Людмил Въчков Лазаров

2.Мартин Огнянов Огнянов

3.Станимира Колева Стойчева

България може

1.Явор Борисов Кичев

2.Мартин Илиянов Тошев

3.Бойко Кирилов Дамянов

4.Алия Георгиева Генова

5.Валентин Спасов Гетов

6.Станислав Петров Кънчев

"Антикорупционен блок"

1.Станислав Димитров Готев

2.Румяна Георгиева Борисова

3.Димитър Йорданов Георгиев

4.Стефан Бориславов Радев

5.Петър Димитров Петров

6.Красимира Лука Тодорова

7.Десислава Димитрова Толинова

8.Румен Спасов Божанов

9.Димо Генчев Танев

10.Иван Савов Алфьоров

"Глас народен"

1.Славчо Цветанов Сайков

2.Владимир Киров Табаков

"Народна партия Истината и само истината"

1.Недялко Иванов Танев

2.Миглена Вълчева Тошева

"Съпротива"

1. Иван Цветанов Павлов

2. Вергиния Стефанова Панова

3. Радостина Бориславова Лозанова

4. Калоян Костадинов Костадинов

5. Влади Стойнев Владимиров

6. Александър Борисов Димитров

7. Ганчо Костадинов Николов

8. Ивелин Маринов Йочев

"Трети март"

1.Весела Атанасова Драганова

2.Деа-Маргарита Лозанова Петрова

3.Весела Валериева Младенова

4.Ася Венелинова Великова

5.Малинка Георгиева Конакчийска

6.Пламенка Илиева Андреева

7.Маргарита Василева Кънева

"Нация"

1. Кристина Стефчова Симеонова

"Моя България"

1.Християна Любомирова Вълканова

2.Борислав Генов Йотов

"Движение на непартийните кандидати"

1.Владимир Стоянов Брадянов

2.Валери Петров Стефанов

"България може"