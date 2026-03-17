Затягат контрола при превозване на животни в Търновско заради шап и в Гърция и Кипър

Затягат контрола при транспортирането и търговията на едри и дребни преживни животни, други чифтокопитни и свине във Великотърновска област. Строгите мерки се налагат заради огнища на шап в Кипър и на шарка в Гърция. Това обяви областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов. На 17 март той свика по спешност Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации.

„Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.

Към момента на територията на България няма констатирани случаи на шап. Последните огнища на заболяването в страната са регистрирани през 2011 г. В Кипър обаче огнищата на шап са 40. Същевременно в Гърция от началото на годината до момента са установени общо 131 огнища на шарка по овцете и козите", обяви д-р Станимир Спасов, Директор на Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново.

Той оповести, че проверките по границата ще се извършват на определени площадки за официален ветеринарномедицински контрол. Те включват клинични прегледи, проверка на придружаващите документи, както и вземане на проби при необходимост.

Наблюдава се и процес на трансгранично прехвърляне на животни между България и Румъния.

„В България има 4 регламентирана тържища за живи животни. Във Великотърновска област такъв пазар има в с.Джулюница, а ежедневни тържища се организират в Павликени и Полски Тръмбеш. Те са под непрекъснат контрол, увеличаваме и екипите от проверяващи. Извършваме съвместна дейност с полицията", заяви д-р Спасов.

Той допълни, че критичните маршрути, по които се транспортират най-много живи животни са по пътищата Русе-Плевен и Горна Оряховица-Елена.

„Предстоят празници-Великден, Рамазан Байрам, Гергьовден и търговията с животни ще се засили. Очакваме придвижване на животни и през гористи местности и по второстепенни трасета", предупреди д-р Спасов.

Засилва се също клиничният надзор в животновъдните обекти ,както и в общини по транспортните маршрути от Гърция към вътрешността на страната. Ще бъде завишен контролът срещу нерегламентираното придвижване на животни, зародишни продукти, странични животински продукти, фуражи и други рискови материали от Гърция към България.

Ще се извършват извънредни проверки в животновъдните ферми с едри и дребни преживни животни и свине. Те ще включват клинични прегледи за отклонения в здравословното състояние, контрол на мерките за биосигурност, на идентификацията на животните, на данните в интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС.

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) вече обучават животновъдите да разпознават клиничните признаци на заболяванията, ще ги информират за реда за незабавно уведомяване на ветеринарните власти и забраната за придвижване на животни при съмнение за заболяване.

„Тези мерки и дейности не са нови за нас. Имаме покритие от екипи на всички главни пътища. При подаден сигнал, незабавно ще реагираме. Имаме добра координация с всички отговорни институции", увери старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР-Велико Търново.