Министър Надежда Нейнски се срещна с постоянния представител на САЩ в НАТО

Министър Надежда Нейнски се срещна с постоянния представител на САЩ в НАТО

Министър Надежда Нейнски се срещна с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в рамките на участието си в заседанието на Съвет „Външни работи" в Брюксел. По време на разговора беше обсъдена ситуацията в Иран, като бяха осъдени атаките от страна на Техеран срещу държави от Близкия изток.

Двамата препотвърдиха стратегическия характер на двустранните отношения, като Матю Уитакър подчерта, че България продължава да бъде силен съюзник.

Беше направен и кратък преглед на регионалната сигурност в Западните Балкани, както и на развитието на войната на Русия срещу Украйна.

