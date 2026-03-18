Кметовете Живко Тодоров и Димитър Николов с нова мисия в ГЕРБ - да укрепят структурите

Нова длъжност в партийния живот на ГЕРБ ще имат дългогодишните кметове на Стара Загора и Бургас - Живко Тодоров и Димитър Николов. Те ще трябва да се заемат със структурите по места. Реално след напускането на Цветан Цветанов липсва фигура, която да отговаря за местните организации на ГЕРБ. За новата им длъжност съобщи лично лидерът на партията Бойко Борисов само 5 дни преди Националното събрание на партията. Той извика двамата кметове в централата и им даде инструкции за новите им задължения.

Ще предложа нова длъжност, която да се съвместява от тандем, гответе се и двамата. За хубаво или лошо, Цветанов (бившият зам.-шеф на партията Цветан Цветанов - б.а.) ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Ще съвместите и още малко задължения, защото сте безспорни авторитети навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията, обяви Борисов.

А кметът на Бургас обясни, че могат да “бъдат полезни с опита си”. Николов бе зам.-шеф на партията от 2014 до 2021 г., а после остана в изпълнителната комисия.

Живко Тодоров пък от 2021 г. е част от изпълнителното бюро на партията. Каква точно ще бъде новата им съвместна роля, не е съвсем сигурно.

На предстоящото партийно събрание се очаква да бъдат избрани нови ръководни органи, както и председател. Този за лидер обаче е формален и на поста със сигурност отново ще е Бойко Борисов. Сигурно е обаче и че ще има смени сред заместниците му, както и в Изпълнителната комисия. Сегашните зам.-шефове са Томислав Дончев и Даниел Митов.

Освен кметовете на Бургас и Стара Загора в изпълнителната комисия влизат и зам.-шефката на парламентарната група Деница Сачева, зам.-шефът на НС Костадин Ангелов, депутатите Делян Добрев, Йорданка Фандъкова и Цвета Караянчева, както и Илтер Бейзатов. Членове са и бившият кмет на Пловдив Иван Тотев, както и областният координатор на ГЕРБ за район “Сердика” Тодор Кръстев и доскорошният в Силистра Тодор Тодоров.

Борисов коментира вчера и кандидатските листи за изборите, предложени от “Прогресивна България”, коалицията, с която на вота ще участва бившият президент и негов основен съперник Румен Радев.

“Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях. Така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем един добър резултат и ще гарантираме стабилно управление след това”, отбеляза Борисов.

