Ревизират присъда за убийство в Съединение, намалена с 1/3 против законовата норма

Тошко Христосков получи 12 г. затвор от Окръжния съд

Присъдата на 31-годишния Тошко Христосков, който на 1 април м. г. преби до смърт Стойко Джуджев в кравеферма в Съединение, е намалена с 1/3 в пълно противоречие със закона. Това стана ясно в Апелативния съд в Пловдив, пред който прокуратурата внесе протест, а защитата на Христосков - жалба.

На 5 януари т. г. той призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив и поиска съкратена процедура, при която наказанието му да бъде намалено с една трета. Член 369а от Наказателно-процесуалния кодекс обаче забранява това. "Съкратено съдебно следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт", гласи той. Въпреки това тогава не реагираха нито прокурорът Борис Михов, нито съдията Михаела Добрева и Христосков получи 18 години затвор, сведени до 12 след редукцията.

"Това е съществено процесуално нарушение, което бих нарекъл абсолютно. То е неотстранимо на тази инстанция, затова настоявам за отмяна на съдебния акт и връщане на делото на друг състав на Окръжния съд", пледира прокурорът Димитър Махмудиев. Адвокатът на Христосков Георги Кременаров обаче настоя, че наказанието е прекалено тежко.

"Съжалявам, не исках да стане така", заяви Тошко Христосков и помоли за справедлива присъда.

Двамата със Стойко Джуджев работели заедно в стопанство в Съединение На фаталната дата пили, после Христосков започнал да налага Джуджев с дървен сап. Оставил го да лежи в кръв, легнал и заспал до трупа, а на сутринта се опитал да заличи петната с вар.

Апелативният съд ще се произнесе по казуса в законовия срок.