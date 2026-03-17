Ралица Асенова: Калушев беше десничар, но някак е успял да се застреля отляво

"Иво Калушев беше десничар, но някак си е успял да се застреля отдолу, отляво", това написа във фейсбук профила си Ралица Асенова - майка на Николай Златков, един от тримата загинали край Околчица.

Ето целия й пост:

И така днес получих постановление на стари искания, които бях подала преди време. Както и днешното искане за повторна съдебномедицинска експертиза, което подадохме в прокуратурата, подписано от пет от близките на убитите в качеството си на пострадали. Тук ви оставям текста на вчерашното ми искане, което подадох към прокуратурата!!!

Ще направя и един бърз коментар касаещ вече наличната експертиза на Иво Калушев! Иво беше десничар! Но някак си е успял да се застреля отдолу, отляво. Изумителни неща са се случили и тук, както и на Петрохан със самоубийството на Ивей, което може би е най-голямата загадка как някой може да го постигне. И да не забравяме, първо да си разкъса панталона отзад сам и тогава да се простреля в главата два пъти с две различни оръжия и с окървавени и изгорени длани да постигне всичко това...

И С К А Н Е

от Ралица Асенова Асенова

След запознаването ми с предоставените ми откъслечни материали по делото и след споделеното пред обществото на последната пресконференция на прокуратурата и най-вече на спестеното по време на нея, бих желала да обърна внимание на следните обстоятелства, въз основа на които впоследствие на основание чл. 75, ал. 1 от НПК ще направя искания в качеството ми на пострадал по досъдебно производство № 33/2026г. по описа на ГДНП, пр. пр. № 340/2026г. по описа на СОП.

Държа да подчертая, че дадената на 11.03.2026г. пресконференция беше тотален фарс, като по време на същата не се разкриха никакви нови данни, въпреки че по делото има какво да се изнесе в публичното пространство. На т.нар. пресконференция не се съобщиха нито денят на настъпване на смъртта при Ники, Сашо и Ивайло (информация, която е била на разположение на водещите разследването още на 26.02.2026г.), нито това, че в черепа на Ники има два проектила без изходна рана, а по подбедриците му дълбоки рани, нито това, че по лицето на Сашо е имало следи от насилие (отоци и кръвонасядания), а по колената му следи от охлузвания. Всичко това е видно дори от изключително постно изготвените им експертизи, както и от протокола за оглед на местопроизшествие. Защо не се изнесе тази информация, след като я има по делото още от 26 февруари? Защо не споделихте и това, че дългото търсене на семенна течност не е установило нищо? Нали това беше изключителен приоритет и на политици, и на разследващи? Да се гаврите с труповете на нашите близки? Защо не се съобщиха резултатите от тези изследвания, които не са установили нищо? Или безспорно доказана липса на педофилия не е редно да се споделя публично, защото оборва наложената от ден 1 версия за педофилска секта? Вместо това слушахме дълго и напоително за теологично-сексоложки експертизи, разкриване на банкови сметки на починали хора, за неизвинени отсъствия и други изключително „важни" за предизборната кампания, но не и за разкриване на обективната истина по делото, факти и обстоятелства.

Искам за последен път да ви предупредя, че няма да позволя да градите предизборна кампания върху гробище и да търсите политическа изгода от смъртта на нашите близки.

Твърдите, че към момента не било установено външно присъствие. На база на какво го твърдите? Въз основа на хвърчащи листчета, че „при проведени оперативно-издирвателни мероприятия не са установени съпричастни към делото лица" ли или на нещо друго? Бихте ли споделили по какъв начин търсите съпричастни към случая външни лица, защото ако сте положили усилията, каквито положихте при едноседмично издирване на изключително разпознаваем кемпер през зимния сезон, чиито следи се губят в конкретно село при Врачанския Балкан, който в крайна сметка дори не успяхте да намерите, то просто ни го кажете. Изискахте ли най-накрая трафичните данни на клетките на мобилните оператори край Околчица и Петрохан, за да се проверят всички лица, намирали се в тези райони? Така и не получих отговор кои точно трафични данни са изискани и дали са анализирани тези данни. Можете ли след месец и половина най-накрая да посочите имате ли яснота кои са всички лица, присъствали в района на клетките, обслужващи районите на двете местопрестъпления и проверени ли са те, за какъв период от време са засечени в съответните клетки, какво е тяхното движение, какви са били техните контакти и т.н.? Установихте и разпитахте ли всички лица, пътували в четирите тъмни джипа и придвижвалите се с 13 АТВ-та на 500 метра от хижата? А случайно да установихте дали пък пътуващите с джиповете и АТВ-та лица са засечени във въпросните клетки и за какъв период от време са престояли там? Или и това е в графата „няма да отговаряме на никакви въпроси", след което обаче съвсем непринудено случайно ще „изпуснете" извършващи се проверки на семенни течности, банкови сметки и други пикантни подробности към удобни „журналисти" и политици?

Защо за пореден път пропуснахте да отговорите на въпроса - иззети ли са от хижата завещанията, направени в полза на Ники и Сашо? Или това не става за политически шантаж? Защото ще вземе да излезе странно кой си завещава цялото имущество на деца, които пък след това смята да убие? А оттам пък лансираният мотив за ритуално самоубийство ще отиде точно при семенните течности, по-конкретно при тяхната обща липса по случая.

И понеже по време на т.нар. ви пресконференция не просто отказахте да отговаряте на въпроси, но се опитахте отново едностранно да отклоните общественото мнение в друга посока, в която да задълбаете за дарения и проверки как са се водели ученическите дневници, държа да обърна внимание на изключително оскъдните доказателства, които ни бяха предоставени в качеството на пострадали по делото и въз основа на които ще формулирам исканията си по делото:

- според съдебно-медицинската експертиза при Ники са намерени два проектила в главата и следи от охлузвания по подбедриците. Информация, която разбира се беше спестена по време на пресконференцията. Информация, която задава още повече въпроси възможно ли е при изстрел от упор с мощен револвер проектилите да не преминат през черепа, а да останат в него, защото изходна рана няма. Още по-притеснителното е, че в случай, че спрямо Ники са изстреляни два патрона, а спрямо Иво и Сашо по един, то тогава защо иззетите гилзи са само три?

- в съдебно-медицинската експертиза при Ники е констатирано и че са налице охлузвания по подбедриците. Тази констатация категорично не отговаря на истината, доколкото събрах сили да видя трупа на сина си (след като ми бе отказвано в продължение на един месец) и видях с очите си не охлузвания, а дълбоки рани, изразяващи се в липсваща кожа по подбедриците, наподобяващи следи от изгаряния. Това травматично увреждане не е анализирано по никакъв начин в експертизата – нито е посочено по какъв начин е възможно да бъде причинено това, не е описано дали са взимани каквито и да е проби от раните за установяване на техния произход. За ваше успокоение, разполагам със снимки на тези дълбоки рани, които ще ви бъдат предоставени, настоявайки да бъде извършена допълнителна медицинска експертиза относно характера и вида на тези рани и по какъв начин са били причинени. Не е ли подигравка с всички нас да ни говорите за банкови сметки, а тези шокиращи детайли от разследването да ни бъдат спестени? На следващия ви брифинг, ако въобще се осмелите да направите такъв, отново ли ще откажете да отговаряте на въпроси в духа на тоталитарните държави с оглед избягване на отговорите на подобни въпроси? Не е ли подигравка такива стряскащи обстоятелства въобще да не бъдат анализирани в експертизата?

- според съдебно-медицинската експертиза при Сашо се установяват освен огнестрелната рана, но и охлузвания в областта на коленете. Изключително важен момент е и това, че както в експертизата, така и при огледа, са констатирани отоци и кръвонасядания в областта на десните клепачи. Тук не е нужно да споменавам, че това също беше изключено от всичките ви пресконференции. Въпреки че делото се води за убийство, а не как са се водели ученическите дневници и би следвало да предоставяте налична по делото информация за разследванията на самите убийства, а не странични за предмета на доказване факти и обстоятелства, с които да се ангажирате политически предвид предстоящите парламентарни избори;

- предоставените снимки от фотоалбума при извършения оглед са с изключително лошо качество, поради което ще искам пълен достъп и до фотоалбума, приложен по делото;

- при извършения оглед на кемпера се установява, че по десния праг на кемпера под предната му дясна врата се наблюдава стичаща се червеникаво-кафява течност; Бих искала отговор на въпроса как и защо е възможно това, след като са убити няколко дни по-рано, а престоят на телата е бил на отрицателни температури, които предразполагат кръвта да не е течна и да е засъхнала?

- медицинските експертизи на убитите в кемпера са направени само от 1 лекар. При такъв безпрецедентен случай („случай без аналог", както се изразиха представители на прокуратурата) извършването на експертиза само от 1 лекар е подигравка, при това на място, което не разполага с необходимата апаратура за това. Защо телата не са закарани в гр. София, където да се направи експертиза от екип от специалисти с възможно най-добрата налична в държавата техника? Сериозно ли е обяснението, че вече над 1 месец не може да се установи точната дата на смъртта, при положение че делото, по което се изготвят тези експертизи, е без прецедент? И сериозно ли е медицинските експертизи да са изключително бланкетни, без никаква конкретика на установените наранявания, липса на данни за взети проби от раните и с обем само 3 страници; Липсва и констатация за изследвано стомашно съдържание да убитите, което е съществен пропуск и може да доведе до ценна информация (напр. дали убитите са били държани в плен, без храна и вода, в периода 01 февруари до 05-06-февруари, когато според експертизата е настъпила смъртта).

- при Ники и Сашо смъртта е настъпила 2 до 3 денонощия преди откриването, тоест на 05 или 06 февруари. Това не бе споделено досега на пресконференция. Защо се крие това? Какво са правели 4-5 дни, преди „да се самоубият"? Внесе ли известен смут относно тезата ви за ритуално самоубийство обстоятелството, че всъщност има 4-5 дни разлика между двете местопрестъпления? Кой бърза да тръгне от хижата на 01 февруари, за да стигне до района на Околчица, където да престои още 4-5 дни, когато все пак реши да се самоубие? Ако съобщенията на Ивайло до майка му и до Деян са писани на 01 февруари вечерта, тълкувани като прощални съобщения, какво са чакали още няколко дни до 5-6 февруари, преди да се самоубият? Би ли писал Ивайло прощални съобщения на 01 февруари и изчакал „в нищото" 4-5 дни, за да сложат край на живота си, съзнавайки, че (при качествено проведено издирване) е твърде вероятно да бъдат намерени? И защо веднага бе назначена допълнителна експертиза за датата на смъртта? Датата 5ти или 6ти февруари ви уплаши толкова много, че дори не се осмелихте да я съобщите ли? Или има нещо, което не се връзва с версията за планирано масово самоубийство, че трябва да се натъкми друга дата на смъртта? Или ще излезе, че висши представители на държавните органи бяха заети да очернят паметта на убитите, да режисират нискокачествен вариант на Туин Пийкс и да говорят небивалици за педофили, хвърляйки кал по тях, вместо да ги търсят къде са физически и да се предотврати смъртта им настъпила 4-5 дни след установяване на труповете край Петрохан? Защо държавата не успя да ги издири, докато все още са били живи в продължение на дни? Какво направи държавата, нали се говореше за „неоказано съдействие" (според медийните изяви на иначе потъналия в забвение човек, представящ себе си за главен прокурор)? Как съдейства държавата по установяване местонахождението на изключително разпознаваем кемпер, чиито следи се губят край Враца? Бяха ли поне обходени пътищата в района, по които може да се движи кемпер в зимни условия през тези 4-5 дни, през които са били живи? Бяха ли използвани дронове при търсенето? Бяха ли разпространени снимки на издирваните, имената им или данни за кемпера, което винаги е практика при издирвани лица и автомобили и кое наложи точно в този случай да не се предоставя никаква информация в тази насока?

От първия възможен ден, без наличие на никакви доказателства по делото, бе подета версията за педофили и сектанти и първа задача на съдебните лекари и в София, и във Враца е била да търсят семенна течност. И като не откриха такава и съответно тотално падна версията за педофилия поне извиниха ли се авторите на този зле скалъпен сценарий? Или това не е удобно, защото не излиза предизборната дъвка за сектантите педофили. Бихте ли попитали съдебни лекари колко често при аутопсии на убити мъже първата работа, която им се възлага, е да проверява за семенна течност? При това на фона на изключително семплите експертизи е отделен специален абзац именно в тази насока.

Във връзка с всичко гореизложено, правя следните искания:

1. Разпит пред съдия на всички поемни лица, присъствали по време на огледите на местата на престъпленията – край хижа Петрохан и в процесния кемпер. Основавам искането си на изключително противоречивите данни, намиращи се в предоставените ни документи, както и в изявленията на кмета на с. Гинци (поемно лице на хижата в Петрохан), който твърди, че преди всички останали първи на място влезли агенти на ДАНС (което би компрометирало в голяма степен извършените впоследствие действия по разследването в хижата). Кметът на с. Гинци, както и открилият труповете Деян твърдят недвусмислено, че по време при пристигането им на място Дечо е бил обърнат с очи към земята, докато видно от изтеклата във вестник „Уикенд" снимка той е бил легнал по гръб, а по очи е обърнат Ивей. Поемните лица следва да бъдат запитани и за това имало ли е наистина гилзи в частите на хижата, които не са били обхванати от пожара, съответно няма как същите да са били попаднали в зоната на възпламеняването. Наред с това следва да се изяснят и ключови въпроси от извършения оглед на процесния кемпер – има ли дупка от куршум в тавана на кемпера, колко проектила са били намерени и къде, имало ли е следи от кръв по пода и къде точно и множество други съществени въпроси. На основание чл. 224 от НПК правя изрично искане да участвам в тези разпити заедно с моя повереник, защото само по този начин би се гарантирало правото ми да участвам в процеса и по-конкретно по време на изключително важния разпит на поемните лица по този наистина абсолютно безпрецедентен случай.

2. Проверка от системата на АПИ на всички моторни превозни средства, засечени в района на хижата в периода от 01.02.2026г. до 02.02.2026г. и има ли регистрирани автомобили на ДАНС сред тях;

3. Осигуряване на пълен достъп и моя повереник до всички събрани по делото материали, за да се запозная с установеното досега и да мога да правя своевременни искания по разследването. Защото случаят наистина е без аналог. Считам за кощунство делото да се предоставя на депутати, които нямат никакво процесуално качество по това производство, но същевременно на нас да се предоставят откъслечни доказателства и изрично да се отказва предявяване на материалите преди приключване на разследването, докато към народни представители и подбрани „журналисти" се предоставят на воля. Наред с това, след като в малкото ми предоставени материали, се наблюдават такива шокиращи обстоятелства, които изгодно не изнасяте по никакъв начин пред медиите, мога да предположа какви други доказателства са налице по делото. Считам, че единствено чрез своевременното ми запознаване с материалите по делото бих могла да правя адекватни искания по делото, което е мое изрично право. Обратно – неуважение на искането ми за запознаване с материалите би засилило още повече обоснованите ни съмнения за скриване на съществени факти и обстоятелства, установени по делото.

4. Изискване и прилагане по делото на всички преписки и разработки от ДАНС по отношение на случая, след като народните представители всячески възпрепятстват разсекретяването на материалите, водейки до основателни съмнения какво всъщност се съдържа в тях.

Именно във връзка с всичко гореизложено настоявам да разгледате исканията ми във възможно най-кратък срок, като се произнесете с акт съобразно изискванията на чл. 199 от НПК.