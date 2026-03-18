Четирима задържани при акция срещу купения вот в област Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима са задържани при акция срещу купения вот в област Варна, съобщиха от полицията.

Акцията е съвместна на ОДМВР - Варна и Жандармерията, уточни пред БНТ главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване" към ОДМВР – Варна.

Четиримата задържани са криминално проявени. Задържани са във връзка с нарушаване на изборните правила. Единият от тях се е занимавал с купуване на гласове.

Във вторник такава акция имаше и в област Бургас, където бяха задържани десетима.

Целта на операцията е да се предотвратят престъпления срещу политическите права на гражданите и опити за манипулиране на изборния процес.

Операцията продължава.